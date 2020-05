Déconfinement en Touraine : pas d’accueil physique aux impôts après le 11 mai

Mais ils restent joignables par téléphone.

Les différents services de l’Etat préparent le déconfinement à partir du 11 mai. Mais le retour à la normale s’annonce long. Un bon exemple : même en pleine période de déclaration de revenus, les centres des finances publiques resteront fermés en Indre-et-Loire. « Sur une journée normale on reçoit 500 à 600 personnes dans les locaux du Champ Girault à Tours, on ne peut pas se permettre de voir ça en ce moment » justifie le directeur départemental Thierry Pourquier, sans avancer de date pour une réouverture – même partielle – de l’accueil au public.

En attendant, l’administration fiscale mise tout sur les contacts à distance : « Plus de 90% des questions que l’on nous pose peuvent trouver leur réponse par mail ou par téléphone » assure Thierry Pourquier. Depuis le lancement de la campagne de déclaration de revenus 2019 mi-avril, les agents des impôts de Touraine ont reçu 3 300 appels « avec un taux de décrochage supérieur à 70% » mais aussi plus de 3 000 courriels « auxquels nous répondons en moyenne en 48h. » Des questions qui portent souvent sur l’intérêt de faire une déclaration malgré la mise en place du prélèvement à la source, sur le versement des pensions alimentaires ou sur la déclaration des enfants majeurs. Pour les cas plus complexes on peut demander à prendre un rendez-vous téléphonique.

Les Tourangelles et les Tourangeaux ont jusqu’au 8 juin pour déclarer leurs revenus 2019 sur impôts.gouv.fr, et jusqu’au 12 juin s’ils préfèrent s’en occuper en remplissant le formulaire papier (pas de panique si vous ne l’avez pas reçue, 50% des courriers seront distribués cette semaine par La Poste, et si vous avez déclarer via le web l’an dernier vous n’en recevrez pas du tout). A ce jour, plus de 47 000 déclarations ont été complétées sur le site des impôts sachant que le département d’Indre-et-Loire compte un total de 352 000 foyers fiscaux dont 60% qui sont non imposables (les 40% restants versent l’équivalent de 530 millions d’€ d’impôts sur le revenu).

Malgré la fermeture des centres des finances publiques, près de 70 personnes restent mobilisées à leur bureau en Indre-et-Loire. Pour les contacter, il y a le chat du site impôts.gouv.fr, le numéro national 0 809 401 401 ou les numéros locaux sur vos précédents avis d’imposition ou votre déclaration papier. Dans tous les cas, Thierry Pourquier appelle les contribuables « à ne pas attendre une hypothétique réouverture des accueils » pour poser leurs questions. L’administration n’a aucune garantie que ce sera possible avant la date limite de dépôt des formulaires.