TOURS : La liste des 10 sites pour récupérer les masques offerts par la ville

Accessibles aux 50-64 ans dans un premier temps.

Pour préparer au mieux le déconfinement et éviter le risque d'une 2e vague de contamination au nouveau coronavirus, les maires de France ont été missionnés par l'Etat pour organiser une distribution de masques. Dès le début du confinement, des centaines de couturières bénévoles en ont confectionné des exemplaires en tissu à Tours, la mairie va également être livrée en masques réutilisables via l'agglomération (Tours Métropole a acheté 400 000 masques à la société Médical Z).

Comme la commune est très peuplée, difficile de distributer le précieux accessoire à tout le monde de façon rapide. La municipalité a donc choisi d'organiser les choses par tranches d'âge : les 8 500 personnes de plus de 80 ans ont reçu un masque par courrier et les 15 000 personnes qui ont entre 65 et 79 ans ont pu en récupérer dans les pharmacies (gratuitement). Les commerçants, agents de résidences séniors, personnels d'Ehpad, aides à domicile ou bénévoles d'associations ont également été équipés.

A partir de ce mardi 5 mai, nouvelle étape : les locataires des bailleurs sociaux (Tours Habitat, Ligéris...) seront équipés via une distribution dans leur boîte aux lettres, même s'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Attention : ça concerne uniquement les habitantes et habitants qui ont au moins 50 ans.

En parallèle, les personnes de 50 à 64 ans sont invitées à se rendre dans 10 sites pour récupérer leur masque, sur présentation d'une carte d'identité (et d'un justificatif de domicile en cas de non inscription sur les listes électorales). Ces lieux de distribution seront ouverts jeudi 7 mai, mardi 12 mai, mercredi 13 mai, jeudi 14 mai et vendredi 15 mai de 8h à 14h. La liste :

Au nord : Gymnase Choiseul, Halle Monconseil, Médiathèque F Mitterrand

Au centre : Château de Tours, Grand Théâtre, Centre Municipal des Sports, Maison des associations, Gymnase Rabelais

Au sud : Salle Toulouse Lautrec (Rives du Cher) et Salle familiale des Fontaines

Pour éviter des déplacements en grand nombre, il sera possible de venir avec les justificatifs de son conjoint, de sa conjointe ou de ses voisins. Une application reliera les différents sites pour éviter que quelqu'un vienne demander plusieurs masques, d'autant que le choix du lieu est libre (vous pouvez habiter à Tours Sud et aller chercher un masque au Château de Tours). La mairie demande à ce que tout le monde ne vienne pas le 7 mai car les 50-64 ans ça représente 25 000 personnes. Pour les moins de 50 ans, la distribution sera organisée plus tard. Aucune date communiquée actuellement.