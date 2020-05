Déconfinement à Tours : pas d'accueil dans les écoles avant le 14 mai

Et pas pour toutes les classes.

On en sait (un peu) plus sur la réouverture des écoles de Tours. Conformément aux consignes du gouvernement, les classes ne pourront pas accueillir plus de 15 élèves en même temps et les écoles devront s'organiser pour les récréations ou les circulations dans les couloirs. Les profs devront être équipés de masques. Ça, c'est ce qu'on savait savait déjà.

En ce début de semaine, la ville de Tours et ses 58 écoles en disent un peu plus sur le plan de retour en classe. Initialement la rentrée était programmée mardi 12 mai (la journée du 11 étant dédiée aux professeurs). Le maire de Tours nous indique ce soir qu'aucun élève ne sera accueilli avant jeudi 14 mai et ce sera pareil dans les crèches.

Pour les écoles, certains niveaux seront prioritaires : grande section de maternelle, CP et CM2 ainsi que les classes ULIS dédiées aux élèves ayant besoin d'un accompagnement spécifique. Les enfants des personnels prioritaires (soignants, aide sociale, pompiers, police) pourront toujours être accueillis ainsi que les enfants des enseignants ou des agents de la ville, quel que soit leur niveau mais sous réserve d'avoir prévenu l'établissement en amont et de fournir un justificatif.

Pour les autres niveaux (petites sections de maternelle, CE1, CE2 et CM1) la date de rentrée est inconnue à ce jour dans la ville de Tours. Ce sera "progressivement jusqu'au mois de juin" selon le maire Christophe Bouchet.

Pour les élèves qui iront à l'école, les garderies seront uniquement assurées le soir (pas le matin). La cantine fonctionnera via un pique-nique ou un repas froid fourni par la cuisine centrale de la commune. Les enseignants continueront de proposer du travail à distance pour les enfants restés à la maison.

"En fonction du nombre d’élèves présents, il se peut que nous soyons dans l’obligation d’établir un roulement (groupe A lundi et mardi à l’école, groupe B jeudi et vendredi à l’école). Il se peut également que les élèves soient répartis dans différents groupes, en fonction des effectifs. Votre enfant ne sera peut-être pas dans sa classe, avec son enseignant, mais avec un autre groupe, et un autre enseignant" prévient la direction d'un établissement sur son site Internet.