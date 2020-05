[#MIAM] La Touraine confinée cuisine... et ça donne (très) faim !

Voici le best of des photos que vous nous avez envoyées.

Dans les magasins, il suffit de regarder l'état des stocks de farine, d'oeufs, de levure boulangère ou de chocolat pâtissier pour le constater : pendant ce confinement, les Tourangelles et les Tourangeaux cuisinent. Pour quel résultat ? On a lancé un appel à témoins sur notre page Facebook et on a reçu PLEIN de photos (et même quelques recettes). De quoi vous faire saliver ou vous donner quelques idées avant le début du déconfinement...

C'est de saison, alors on commence avec une série de tartes ou tartelettes aux fraises par Morgane, Sylvie, Catherine et Diane :

Les fraises ça marche aussi en pavlova pour Stéphanie, ou en verrine avec mascarpone et petits beurre chez Sandra :

Stéphanie a également fait une superbe tarte citron-cocon tandis que Claudie nous a préparé une tarte à la rhubarbe :

D'autres fruits avec le cake aux framboises de Sylvie :

Voici les sablés de Jamie, 9 ans et demi :

Voici les madeleines d'Esther :

Dans la série "imitations de classiques" on a les Pim's d'Anne-Gaëlle, la pâte à tartiner de Carole et le Kinder Country de Gwen :

Pour les âmes régressives, on peut faire comme Suzy (gâteau semoule raisins-rhum-caramel) ou comme Carmen (riz au lait à l'espagnole) :

Recette :

150 g de riz rond

Écorce de citron

1 bâton de Cannelle

1,5 l de lait demi écrémé

3 cuillères à soupe de sucre

Faites bouillir le lait avec écorces de

Citron et bâton de cannelle

Des qu’il est bouilli ajouter le riz .. au bout de 15 mn ajouter le sucre et attendre que le lait soit absorbé par le riz ..

c’est à dire 15 mn après...

Servez dans des ramequins !

Le dessert idéal c'est le fondant au chocolat d'Ophélie :

Recette :



200gr de chocolat

100gr de beurre

4 œufs

50gr de farine

100gr de sucre

Four préchauffé à 200’

- faire fondre le et le dans un bain-marie

- incorporer dans le chocolat fondu le sucre, les œufs et la farine. Bien mélanger.

- beurrer votre moule à gâteau et incorporer l’appareil.

- mettre à cuire pendant 10-11 minutes (le gâteau doit avoir l’apparence d’un non cuit ! C’est normal !)

- pour le démouler l’aider refroidir un peu !

Le plus : rajouter 1 pincée de cannelle ou 4 épices ou piment d’Espelette.

Anne et Danièle ont fait des cakes aux fruits confits :

Claire a fait des muffins à la framboise, Christèle du pain perdu et Chris des pancakes :

La brioche on peut la faire comme Sébastien :

Et voici une version sans gluten :

Non, il n'y a pas que des desserts ! Voici le cake au jambon de Stéphanie :

Les poivrons revenus à l'huile d'olive d'Auré :

Recette :

(5ml d'huile pr un verre d'eau de 20cl) avant la fin de la cuisson, ajouter 2 cuillères à café de miel, sel poivre et persillade,

Ensuite 50g de chèvre frais assaisonné, et placez dans une verrine, en étage, poivrons/chèvre/poivrons/chèvre.

Le chili con carne de Lulu :

Les falafels avec sauce vegan d'Alexandra :

Recette : 400g de pois chiche / 1 oignon / 1 cuillère à café de cumin / coriandre / sel / poivre. Tout mixer et faire cuire à la poêle 5min/côté ou au four 20min a 200 degrés. Pour la sauce : 1 yaourt végétal avec un trait d’huile et le jus d’1 citron / sel / poivre.

Le hachis parmentier d'Alain :

Recette :

Viande hachée (2X500g)

Purée

Ail poudre + Persil + Sel + Poivre

Gruyère râpé.

Mélangez le tout ensemble avec du gruyère râpé, assaisonnement selon votre goût, plus d’ail ou pas, plus de poivre ou pas, ou plus salé et la purée selon la consistance que vous voulez obtenir. Puis remettre du gruyère sur le dessus avec noisettes de beurre.



Mettre au four (électrique 15 à 20mn).

Et enfin le houmous d'Anne-Gaëlle :