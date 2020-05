[Photo du jour] Les travaux ont repris en haut de la Rue Nationale

Pour construire les futurs hôtels, les commerces et les logements.

Le bruit des engins de chantier trouble le silence en ces temps de confinement. Après un temps d'arrêt en raison de la crise du coronavirus, on a observé une certaine reprise d'activité ces derniers jours sur le chantier Porte de Loire à Tours, en haut de la Rue Nationale. L'occasion de refaire un point photo sur ce vaste projet qu'on suit régulièrement en images sur Info Tours pour documenter l'avancée des opérations et la transformation du paysage.

Pour rappel, à l'ouest côté CCC OD c'est un hôtel 4 étoiles de 100 chambres qui doit voir le jour, avec des commerces et un restaurant au niveau 0. Les chambres de la tour de 7 étages auront une vue sur la Loire, comme celle de l'hôtel 3 étoiles de 70 chambres placé côté est près de l'église Saint-Julien. Ce bâtiment comportera également des commerces, des logements et la nouvelle entrée du Musée du Compagnonnage.

L'inauguration des hôtels qui seront exploités sous des marques du groupe Hilton est prévue en 2021, on ne sait pas si le confinement entraînera un nouveau retard sur ce vaste projet urbain-feuilleton, décalé par des recours judiciaires et des hésitations politiques. Dans le futur, les bâtiments au coin de la Rue du Commerce et de la Rue Colbert doivent être détruits pour devenir des logements. Quant aux appartements déjà commercialisés, malgré un prix élevé ils ont trouvé preneur dans ce secteur très prisé car en plein centre.

Photos : Pascal Montagne

Voir aussi notre point sur le chantier en novembre, en janvier et en février.