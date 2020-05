TOURS : Les travaux reprennent sur le Pont Napoléon

Retour des ouvriers lundi 4 mai.

Malgré le confinement, les chantiers reprennent petit à petit en Indre-et-Loire : la Cité Scolaire de Loches, le centre de loisirs de Chinon, la voirie à Joué-lès-Tours, les hôtels Rue Nationale à Tours… Et aussi le Pont Napoléon.

Tours Métropole l’annonce : l’ouvrage va voir revenir les ouvriers dès ce lundi 4 mai. C’est la suite de travaux déjà menés ces derniers mois pour rénover ce point de passage de la Loire qui traverse l’Île Simon.

« Les travaux reprennent ce lundi 4 mai et pour une durée de 5 mois, et cela dans le strict respect des mesures sanitaires. Au-delà de la chute importante du trafic routier dû au confinement, tout a été mis en œuvre pour que ces travaux aient le moins d’impacts possibles sur la circulation : une voie de circulation est maintenue – a minima - dans chaque sens (les trois voies seront intégralement maintenues aux heures de pointes, avant 9h et après 16h30) » explique l’agglomération.

Les circulations piétonnes et cyclables seront perturbées entre 9h00 et 16h30, elles resteront maintenues accessibles (d’un côté uniquement). En revanche, les cyclistes devront mettre pied à terre.

Après la rénovation de l’éclairage du pont, cette deuxième phase de travaux se concentre sur le nettoyage (notamment le retrait de tags), la réparation de points abimés et de l’entretien pour faire durer l’ouvrage dans le temps.