[Questions conf #20] "Le rayon d'1km autour de chez moi je le connais par coeur"

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spécial "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage d'Olivier, le gérant du coffee shop Le Petit Atelier à Tours. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? La nature, avec l’arrivée du printemps, c’est vraiment agréable.

A quoi ressemble ton quotidien ces jours-ci ? Je prends le temps de cuisiner, je prépare et teste de nouveaux cafés, je lis beaucoup, je fais des visio avec la famille et les amis et j’en profite pour rattraper les films et séries que je n’avais pas eu le temps de regarder.

Et ton activité professionnelle, ça se passe comment ? A l’arrêt total. Comme tous les commerces non essentiels, Le Petit Atelier est fermé depuis mi-mars. L’annonce à était assez soudaine et inattendue, nous venions de finir notre journée quand nous avons appris la nouvelle. Nous attendons avec impatience une date de réouverture pour les cafés.

En confinement, plutôt grasse mat' ou réveil à 7h30 ? Plus le confinement avance plus je tends vers la grasse mat’.

C'est quoi le café idéal en confinement ? Un café filtre. Fraîchement torréfié et moulu au dernier moment pour préserver tout les arômes. En ce moment je me régale d’un Burundi aux notes de fruits rouge préparé en V60.

Tout le monde s'est mis à faire du jogging. Et toi, tu cours ? Non, j’ai fais tous le contraire, j’ai arrêté le sport depuis le début du confinement.

Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Prendre du temps pour moi, profiter d’être chez moi, ce qui est très rare en temps normal.

Quand tu sors c'est pour quoi ? Sortir Le chien, le rayon d’un kilomètre autour de chez moi je le connais par cœur.

Tu avais déjà entendu parler du pangolin avant 2020 ? Non, pas du tout.

De quoi tu rêves à la fin du confinement ? Retrouver du lien social. La famille, les amis, les barbecues, boire un verre ensemble et refaire le monde, c’est des moments précieux.

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? 0, ils sont tous adorables.

Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? L’avenir nous le dira. Dans l’immédiat, la nature souffle un peu, le calme dans la rue avec le chant des oiseaux quel bonheur simple. J’espère que les déplacements doux vont prendre encore plus de places dans nos vies. Circuler à vélo est tellement plus agréable.

Le plat qui remonte le moral en confinement ? Les lasagnes

Une vidéo YouTube à partager ? Le Petit Atelier est partenaire de l’UTBM. Nous avons vraiment vécu une superbe saison et j’ai vraiment hâte de revivre des moments comme cela.

Un match de foot historique à revoir en ce moment ? Je me referais bien le France-Espagne de l’Euro de basket 2013, cette demi-finale est mythique.

Un livre à lire pendant cette période ? Le moine de Moka de Dave Eggers.

Un disque à écouter en ce moment ? « No one ever really dies » de N.E.R.D ça donne la pêche à tous les coups.

Le film mythique qu'il faut absolument revoir ? Pas un en particulier, mais la quasi totalité des Scorsese ou Tarantino.

La série à regarder d'un seul coup ? The Handmaid's Tale.

Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Un grand Merci aux personnels soignants et également à tous ceux qui continuent de se lever chaque matin pour nous assurer un quotidien agréable. Merci également à toute notre communauté qui nous soutient et nous envoie de nombreux messages pendant cette période de fermeture. Nous sommes impatients de les retrouver et partager de bon moments caféinés.