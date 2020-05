[Questions conf #19] "Le jogging revient en force. S'il est tendance, pourquoi pas"

On prend des nouvelles de Nolwenn Lavanant.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spécial "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de la styliste touranglle Nolwenn Lavanant. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? De ma fenêtre je vois mon petit jardin, et oui j’ai beaucoup de chance !

A quoi ressemble ton quotidien ces jours-ci ? Travail, travail et toujours travail... Je suis actuellement entrain de préparer ma collection printemps été 2021 et de préparer l’ouverture de ma boutique prévue pour la rentrée de septembre, plein de beaux projets en perspective qui me prennent beaucoup de temps

En confinement, plutôt grasse mat' ou réveil à 7h30 ? C’est bien évidemment tentant de faire des grasses matinées... Mais surtout ne pas s elaisser aller ! Réveil à 8h tous les matins.

Tu t'habilles comment quand tu restes chez toi ? Tout dépend de mes humeurs... Parfois je vais m’habiller, me coiffer, me maquiller et parfois j’ai envie d’être plus à l’aise et d’enfiler une tenue confortable.

Si tu devais créer une tenue exprèspour cette période, elle pourrait ressembler à quoi ? Ce serait une tenue confortable pour rester à la maison mais chic avec le masque assorti bien évidemment ! Je vais peut-être d’ailleurs la créer !

Sortir en jogging pendant le confinement, c'est interdit ou autorisé par la fashion police ? Le jogging revient en force ! S’il est tendance et dans l’air du temps pourquoi pas. Choisissez-le de couleur pastel avec de jolies baskets et vous avez une tenue super tendance et confortable.

Tout le monde s'est mis à faire du jogging. Et toi, tu cours ? J’ai toujours fait beaucoup de sport. Habituellement je cours deux fois par semaine, du vélo en salle et du renforcement musculaire mais avec le confinement j’ai pris la décision de ne courir qu’une fois par semaine et de faire du sport à la maison ! Il faut prendre conscience de la situation, ne pas être égoïste et rester chez soi, surtout quand on habite en ville et que l’affluence de gens est plus importante !

Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Il s’est passé énormément de choses positives pour moi pendant ce confinement. J’ai enfin pu finir les travaux de mon atelier qui étaient vraiment énormes et j’ai commencé ceux de la future boutique. Je me suis occupée de mon jardin et comme beaucoup d’autres personnes j’ai pris le temps de faire un gros tri et beaucoup de rangement dans mes tissus, papiers etc...

Quand tu sors c'est pour quoi ? Quand je sors c’est pour aller faire quelques courses ou aller courir. Rien de très original.

Tu avais déjà entendu parler du pangolin avant 2020 ? J’ai déjà vu des photos de cet animal mais je n’aurais jamais été capable de mettre un nom dessus jusqu’à aujourd’hui.

De quoi tu rêves à la fin du confinement ? Je rêve de pouvoir profiter à nouveau de ma famille et de mes ami(e)s.

Le "monde d'après" il aura quelle tête selon toi ? Je pense que la population française a pris conscience de beaucoup de choses: notamment qu’il est important de faire vivre l’activité locale de notre village, de faire vivre les petits producteurs et les artisans qui sont en très grande difficulté en ce moment. Une prise de conscience, et une autre manière de consommer. Je l’imagine plus solidaire, plus responsable et j’espère que les distanciations humaines ne vont pas durer trop longtemps. Le contact humain est très important à mes yeux, je dirais même qu’il est primordial.

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? Mes voisins sont adorables, je n’ai aucun problème avec eux, et oui encore une fois j’ai beaucoup de chance ! Je sais que pour d’autres ça doit être plus compliqué.

Le plat qui remonte le moral en confinement ? Se faire plaisir avec des sushis !

Une vidéo YouTube à partager ? Tous les clips de Lana Del Rey avec leurs côtés vintage, très cinématographique et super inspirant.

Un livre à lire pendant cette période ? Je n’ai pas spécialement de livre à conseiller, pour ma part je rattrape tout les magazines Vogue que je n’ai pas pris le temps de lire depuis ces quatre derniers mois.

Un disque à écouter en ce moment ? Le nouvel album de The Weeknd After Hours ! Il est tout simplement génial.

Le film mythique qu'il faut absolument revoir ? Je dirais Le grand Bleu de Luc Besson, Danse avec Loup avec Kevin Costner, ou encore Légende d’automne avec Brad Pitt qui me rappellent beaucoup de souvenirs avec mon père ! Trois films magnifiques et incontournables.

La série à regarder d'un seul coup ? La série You. Elle tellement intrigante et le personnage de Jo est tellement complexe qu’on a envie d’en savoir plus, TOUT DE SUITE, MAINTENANT !

Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Prenez bien soin de vous, restez positif et solidaires !