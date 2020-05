[Questions conf #18] "Mon quotidien ressemble à un stage de développement personnel"

On prend des nouvelles de Bettina Von Schramm.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spécial "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de Bettina von Schramm du bar-restaurant La Grande Ourse à Tours.

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? La Grande Ourse !



A quoi ressemble ton quotidien ces jours-ci ? À un stage de développement personnel ! Une telle pause après avoir bosser à fond pendant des années, c'était inimaginable. J'avoue apprécier ne pas avoir à regarder l'heure.



Et ton activité professionnelle, ça se passe comment ? C'est le calme plat, je passe arroser les plantes...



En confinement, plutôt grasse mat' ou réveil à 7h30 ? 8h30 tous les jours, comme les jours de boulot !



Tu t'habilles comment quand tu restes chez toi ? On a décidé le premier jour de se faire beau l'un pour l'autre et pour soi !



Tout le monde s'est mis à faire du jogging. Et toi, tu cours ? Habituellement je me force de temps en temps en complément de la boxe et pour accompagner ma soeur aux 10 km de Tours, actuellement je m'impose un footing tous les deux jours pour contre-balancer les expériences culinaires et prendre l'air!



Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Apprendre la mécanique moto !



Quand tu sors c'est pour quoi ? Promenade, courses, course à pieds.



Tu avais déjà entendu parler du pangolin avant 2020 ? Non.



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? De boire des millions de bières avec les copains autour d'un gros barbecue !



Le "monde d'après" il aura quelle tête selon toi ? À court terme, une tête masquée, pour la suite je suis un peu perdue..

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? 0 ! Je les entends à peine ! Et ils sont très tolérants !



Le plat qui remonte le moral en confinement ? Le steak hâché aux poivres, asperges vapeur d'Achille et les fameux cookies de Maryse (Tronche de Cake) qu'elle nous a gentiment apportés un jour qu'elle venait dans sa boutique.



Tu conseilles de boire quoi pour un apéro Skype ? Un whisky sour, évidemment! Mais comme ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, j'ai majoritairement opté pour la bouteille locale à partager, de bière ou de vin!



Avec quoi tu comptes arroser la première fiesta d'après confinement ? Peu importe le flacon !



Une vidéo YouTube à partager ? J'ai été plus qu'enchantée de découvrir que le groupe Dry the River avait fait une session acoustique live sur un bateau à Amsterdam:

Un livre à lire pendant cette période ? Je n'ai rien pu lire pendant 5 jours après avoir découvert Les Piliers de la Terre de Ken Follet.



Un disque à écouter en ce moment ? Godspeed You! Black Emperor, vinyl: Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven



Le film mythique qu'il faut absolument revoir ? J'ai adoré revoir Drive que j'avais vu pour la première fois à la Nuit des Studios il y a quelques années.



La série à regarder d'un seul coup ? True Detective saison 1.



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? La fête de la musique, ça se passe comment du coup ?