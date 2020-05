ReplayTouraine #30 – Faits divers, recrutements sportifs, message d’encouragement d’Olivier Giroud… 10 infos sans rapport avec le Covid-19

Du handball, du rugby, du hockey…

Chaque samedi le ReplayTouraine vous résume l’actualité de la semaine en Indre-et-Loire. Et pendant l’épidémie, cette rubrique est garantie sans news sur le coronavirus. Parce qu’il n’y a pas que le Covid qui fait l’actu !

1, 2, 3 - Faits divers :

La semaine a été marquée par plusieurs faits marquants dont l’accident de Ports-sur-Vienne dimanche 26 avril. Une jeune femme de 28 ans a été fauchée par un véhicule devant chez elle. Elle est morte un peu plus tard à l’hôpital et le conducteur a été placé en détention provisoire. Il roulait sous l’emprise de l’alcool et sans assurance.

Dans le secteur de Montrésor, les gendarmes ont annoncé l’arrestation de trois jeunes de 18, 19 et 26 ans accusés d’avoir commis une dizaine de cambriolages ces derniers jours à Tauxigny, Perrusson ou Mouzay. Dans leur butin : du vin, des outils, des extincteurs… Ils ont été condamnés après un passage devant le tribunal jeudi. 10 mois de prison avec sursis et 180h de travaux d’intérêt général pour deux d’entre eux, 12 mois de prison dont deux fermes pour le dernier.

Jeudi soir peu avant minuit, une patrouille de la police municipale de Tours s’est rendue à l'école primaire Jules Verne, rue de Honfleur après une alerte. A son arrivée, une vitre est brisée et elle constate des traces de sang. Deux jeunes femmes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été retrouvées à l’aide de chiens de la police nationale en possession de divers objets scolaires. Elles ont été placées en garde à vue.

4 - Cité scolaire à Loches :

La mairie de Loches a présenté les plans de la future gare routière de sa cité scolaire (collège + lycée). Les travaux doivent être terminés pour la rentrée de septembre. 30 places de cars et 37 pour voitures sont prévues avec aire de dépose-minute et parking pour taxis. Objectif : faire en sorte que les véhicules légers et cars scolaires ne se croisent pas pour sécuriser la zone. Les cars arriveront désormais par la Rue de la Gaieté. Budget : 1,25 million d’€.

5 - Nouveaux recrutements aux Remparts de Tours :

Le club de hockey tourangeau poursuit la préparation de sa nouvelle saison en D1. Après avoir annoncé la formation d’une équipe de esport qui a disputé ses premiers matchs cette semaine, le club a officialisé le départ de Roberts Jekimovs et celui de Maxime Ritz après 2 saisons ici. Arrivent par ailleurs le Français Arnaud Lazzaroni, et surtout le Finlandais Eetu Koski qui s’est déjà illustré en Ligue des Champions. « Je voulais vraiment rejoindre un club ambitieux, avec des objectifs forts et un esprit conquérant après avoir joué une saison pour une formation de bas de tableau. Je suis davantage un fabricant de jeu qu’un pur buteur. Les entraîneurs m’ont toujours utilisé en avantage comme en désavantage numérique, et je pense pouvoir être un joueur complet avec une bonne intelligence de jeu qui va contribuer du mieux possible à la réussite de l’équipe » déclare-t-il sur le site de sa nouvelle formation.

6 - Un départ à l’UTBM :

Le club de basket tourangeau voulait garder Gérald Guerrier sous contrat pour une saison de plus mais il a demandé à partir pour rejoindre ses proches et signe donc à Cergy.

7 - Du neuf au CTHB :

Le club de handball de Chambray a annoncé une nouvelle arrivée : la Serbe Katarina Stosic sera de la partie l’année prochaine à la Fontaine Blanche. Elle a presque 24 ans et mesure 1m81. Elle s’engage pour deux ans au poste d’arrière gauche.

8 - Première recrue pour l’US Tours :

Le Stade Tonnelé vibrera avec Thibault Dubarry la saison prochaine. Première recrue pour le rugby tourangeau dans ce mercato. A 32 ans, cet homme d’1m98 pour 106kg est notamment passé par les grands clubs de Brive, Biarritz ou du Racing. Cela faisait 8 ans qu’il évoluait en Top 14 et Pro D2. C’est le retour à la maison d’un Tourangeau arrivé en formation à l’UST au début des années 2000.

9 - Le message d’Olivier Giroud :

Le footballeur champion du monde a voulu féliciter son ancien club du Tours FC pour son accession en National 2, lui qui a fait les belles heures de la Vallée du Cher. Un soutien qui passe par une vidéo sur son compte Twitter dans la semaine.

10 - Acquisition au Prieuré St Cosme :

La demeure de Ronsard située à La Riche annonce l'achat d'une édition omprenant toute l'oeuvre de l'auteur et datée de 1609. Le coût de cette acquisition n'est pas précisé mais l'ouvrage contient notamment les derniers vers du poète mort en 1585.