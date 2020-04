Les déchetteries rouvrent en Indre-et-Loire... mais sous conditions strictes

Vous pourrez vous y rendre à partir de lundi 4 mai.

C'est un moment très attendu par toutes les personnes qui ont profité du confinement pour faire du tri chez elles : la réouverture des déchetteries pour y déposer déchets verts, vieux meubles ou pots de peinture vides. Eh bien après la reprise de l'activité dans certains secteurs pour les professionnels (autour de Bléré) ce sont une grande partie des sites qui vont laisser l'accès à leurs bennes dès la semaine du 4 mai : Tours Métropole, Montlouis, Loches Sud Touraine, Benais, Amboise...

Tout cela devrait permettre d'éviter les dépôts sauvages qui ont tendance à se multiplier. Une personne a récemment été verbalisée à La-Ville-aux-Dames (les gendarmes l'ont retrouvée).

Tours Métropole :

A partir du lundi 4 mai pour les déchetteries de Joué-lès-Tours (rue de Prony) et de Chanceaux-sur-Choisille (rue du Cassantin). Ouverture au public de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au samedi. A partir du mardi 5 mai pour les 5 autres déchetteries : la Haute Limougère à Fondettes, la Grange-David à La Riche, les Aubuis à Saint-Avertin, Bois-de-Plante à Saint-Pierre-des-Corps et La Milletière à Tours Nord. Ouverture au public de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du mardi au samedi et de 9h00 à 12h30 le dimanche matin. Les horaires d’ouverture au public seront légèrement modifiés, afin de garantir la désinfection quotidienne des sites, éviter les afflux massifs et gérer les flux.

Plusieurs mesures spécifiques seront mises en œuvre. Accès possible uniquement les jours pairs ou impairs en fonction du numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, afin de réguler la fréquentation et limiter le temps d’attente. Exemple : le 4 mai est réservé pour les plaques paires, le 5 mai pour les plaques impaires. Carte de déchèterie obligatoire et présentée à l’agent à travers la vitre du véhicule à l’arrivée. Dans la mesure du possible, les habitants doivent venir équipés de masques et de gants. Seul le gardien, positionné aux entrées, est habilité à faire pénétrer les véhicules, le nombre de personnes sur le site va être limité à 12 véhicules.

Il est demandé de venir avec son propre matériel pour décharger (pas de prêt de pelle ou de balai en déchèterie), ol doit être possible de décharger seul(e) les déchets apportés car aucune aide au déchargement ne sera fournie par les agents. Un seul passage par jour et par véhicule sera autorisé. Les volumes maximums de déchets autorisés à décharger sont les mêmes qu’avant le confinement : 1m3 pour les gravats ou la terre ; 2m3 pour les déchets végétaux, les déchets métalliques, les déchets de bois, les cartons et les déchets non recyclables en mélange ; 20 litres pour les déchets dangereux des ménages ; 4 pneus maximum.

Ailleurs dans le département :

Parmi les déchetteries qui rouvrent : Pernay, Benais, celles du Lochois... Bourgueil il faudra attendre le 11 mai. Dans la communauté de communes Pays de Racan le système pair et impair des plaques d'immatriculation est également en vigueur pour éviter la forte affluence. Vérifiez les horaires en contactant votre communauté de communes ou en consultant son site web et ses réseaux sociaux. Chaque fois, il faudra impérativement une carte d'accès. Comme pour l Métropole, Montlouis et les communes des environs prennent également des mesures :

• Limiter ses apports à un passage par jour pour les particuliers dans la limite de 3 m3.

• Pré-trier au maximum vos déchets à votre domicile (par catégorie de déchets) afin de réduire le temps de présence sur site.

• Le nombre de personnes présentes simultanément dans l'enceinte de la déchetterie sera limité.

• Présentation obligatoire d'un titre d'accès de la collectivité.

• Dernier usager accepté 15 minutes avant la fermeture du site.

• Seuls les flux pouvant être évacués seront réceptionnés : déchets verts / gravats / cartons / tout-venant / ferraille / verre (la liste pourra évoluer régulièrement).

• Pas d'inscription préalable nécessaire pour accéder aux sites.

Dans tous les cas il faudra respecter les gestes barrières, ne pas demander d'aide au personnel sur place ni aux autres visiteurs.