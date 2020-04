A Tours, le stationnement gratuit jusqu'à fin mai

C'est le maire qui l'annonce.

Ces derniers jours la ville de Tours communique massivement sur les solutions qu'elle met en place dans le but d'aider les commerçants durement impactés par la crise du coronavirus et le confinement qui les a obligés à fermer. Après l'annonce - critiquée mais largement diffusée dans les médias nationaux au point d'inspirer d'autres villes - d'une distribution de 30 000 bons d'achat de 50€ pour les agents de la ville, les personnes en première ligne ou les plus modestes, voici une nouvelle décision du maire Christophe Bouchet.

Dans une vidéo publiée ce mercredi, l'élu explique que la gratuité du stationnement en centre-ville sera prolongée. Depuis mi-mars, elle s'est imposée d'autant plus que les salariés de la société chargée de contrôler les paiement ont été confinés. Mais elle sera étendue après le 11 mai pour donner un coup de pouce supplémentaire aux boutiques.

"Le stationnement va être gratuit jusqu'à la fin du mois de mai. On va permettre à la vie de se relancer dans la cité" a explique Christophe Bouchet. Une mesure temporaire, donc. "On va voir que très rapidement les rues vont être encombrées et ce n'est pas la peine de surcharger le centre-ville de voitures, on ne va pas revenir à l'ancien monde sur le plan écologique. Il faut privilégier la fluidité du stationnement donc vraissemblablement je vous annoncerai que le stationnement redeviendra payant à partir du début du mois de juin" poursuit le maire.

Alors qu'un conseil municipal doit avoir lieu la semaine prochaine, des élus de l'opposition suggèrent que ce retour en service des horodateurs soit progressif avec la mise en place d'une heure de gratuité voire une zone payante limitée à l'hyper centre, les autres rues ne rentreraient alors qu'en septembre dans le dispositif.

