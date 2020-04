[Questions conf #17] "Je reprends en mode drive après 6 semaines de confinement"

On prend des nouvelles de La Petite Factrice de Fleurs.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spécial "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de Julie, alias La Petite Factrice de Fleurs. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

Que voyez-vous depuis la fenêtre ? Le ciel.



Comment ça se passe le travail en ce moment ? Reprise progressive en mode drive après 6 semaines d'arrêt forcé.



En confinement, plutôt grasse mat' ou réveil à 7h30 ? Grasse matinée.



Tout le monde s'est mis à faire du jogging. Et vous ? Ah ah ah !



Si le Covid-19 était une plante ce serait... ? Pissenlit et ses aigrettes.



La plante idéale à semer en ce moment ? Dahlias



Déjà entendu parler du pangolin avant 2020 ? Oui, génération 80 et Bic & Bac des "Mondes engloutis"



Un rêve à la fin du confinement ? Des gestes plus ecofriendly !



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point les voisins sont insupportables ? 0, j'adore mes voisins



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? Oui ! Prise de conscience forcée pour certains



Le plat qui remonte le moral en confinement ? Tout ce qui est au chocolat.



Une vidéo YouTube à partager ?

Un livre à lire pendant cette période ? La télégraphiste de Chopin



Un disque à écouter en ce moment ? Les Innocents, Fou à lier



Le film mythique qu'il faut absolument revoir ? Shutter Island



La série à regarder d'un seul coup ? The Walking Dead



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Vous manquez à Georginette ! (Son camion-magasin, ndlr).