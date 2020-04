ReplayTouraine #29 – Carte scolaire, recrutements sportifs, wallaby en vadrouille : 5 infos sans rapport avec le coronavirus

On y parle du CTHB, des Remparts et de l’UTBM.

Chaque samedi le ReplayTouraine vous offre un résumé de l’actualité de la semaine en Indre-et-Loire. Et en cette période confinée, on a décidé qu’il serait exclusivement rempli avec des infos sans rapport avec l’épidémie. Voici la livraison de ce samedi 25 avril.

1 – La carte scolaire contestée à Tours Nord

Un collectif de parents d’élèves s’oppose à la fermeture d’une classe en élémentaire à l’école Jean de la Fontaine (qui gagne par ailleurs une classe de maternelle à la rentrée). Selon la mairie, cette décision est en lien avec les travaux de l’établissement. La maternelle va être démolie puis reconstruite donc tous les élèves seront regroupés dans les locaux habituellement dédiés aux niveaux allant du CP au CM2 ce qui va poser un problème de places. La ville affirme chercher une solution pour éviter cette fermeture. Le sujet devrait être abordé ce mercredi 29 avril lors d’un nouveau Comité Départemental de l’Education Nationale qui doit faire le point sur les différentes mesures pour la carte scolaire tourangelle du mois de septembre. Des critiques se sont aussi élevées contre des suppressions de postes à Amboise ou d’accompagnement des élèves un peu partout dans le département.

2 – Gros mercato aux Remparts

Une annonce par jour voire plusieurs cette semaine du côté du club de hockey de Tours. On va rembobiner. On a d’abord appris le départ du Français Gauthier Guibert arrivé en janvier, celui de son compatriote Camil Durand (resté deux ans ici), puis les envolées vers d’autres horizons du Canadien Jonathan Joanette, du Tchèque Marek Ruzicka, d’un autre Canadien (Louis-Philippe Denis), le tricolore Jordan Mugnier a été recruté par un club de Magnus, d’un 3e Canadien (Marc-Eric Bourque),

Dans le même temps, soulignons l’arrivée de Fabien Métais, un attaquant qui jouait jusqu’ici à Briançon en Ligue Magnus et qui s’engage pour deux ans sur les bords de Loire. Autre recrue venue de l’élite : Kévin Tassery, précédemment engagé avec Angers, par ailleurs ex joueur international chez les moins de 20 ans. Le Canadien Jérémi Janneteau sera lui à la fois attaquant et coach auprès des jeunes. Double poste également occupé par le Buteur Phil Bushbacher venu de Neuilly et qui s’occupera en parallèle des U15. En défense, signature d’un Canadien formé chez les Gee Gees d’Ottawa : Adam Beveridge et du Français Mathieu Buttin, tout juste 20 ans mais déjà trois saisons passées en D1 à Briançon puis Cergy. Dans l’encadrement, William Simonnet prolonge.

Enfin ce vendredi, les Remparts ont annoncé le retour d’un joueur ayant déjà évolué avec le maillot tourangeau : Ville Vepsalainen, « le plus Français des Finlandais » affirme le communiqué. Un homme de 26 ans, recruté pour ses qualités en attaque.

3 – Le CTHB recrute

Le club de handball de Chambray-lès-Tours a engagé cette semaine une joueuse formée à Metz, l’un des meilleurs clubs du pays : Julie Sias, qui évoluait jusqu’ici avec Mérignac. L’ailière droite de 22 ans, mesure 1m67 et rejoint une autre recrue pour la saison 2020/2021 : Jannela Blonbou. « Nous aurons pour la saison prochaine un collectif de qualité qui aura une carte à jouer dans un championnat rénové avec 14 équipes donc 2 matchs de plus à la Fontaine Blanche, et une Coupe de France réorganisée qui sera dans un premier temps en phase de groupe (donc avec un minimum de 2 matchs à domicile) puis des matchs à élimination directe » déclare le président du club Yves Guérin qui s’est par ailleurs exprimé pour annoncer la reprise prochaine des travaux d’agrandissement du gymnase de la Fontaine Blanche

4 – L’UTBM garde ses stars

Ahmed Doumbia et Alexis Dargenton qui ont bien brillé avec le club de basket de Tours cette saison restent à Monconseil pour l’année 2020-2021. Rappelons que l’objectif de l’équipe reste l’accession en Pro B, la 2e division nationale. Ahmed Doumbia est ainsi le 4e meilleur marqueur de Nationale 1 cette saison (et capitaine de l’UTBM). 8 joueurs sont désormais confirmés dans l’effectif tourangeau.

5 – Des nouvelles du wallaby amboisien

L’animal s’est échappé de la réserve de Beaumarchais avant même le début du confinement. Depuis, gendarmes et habitants essaient de le rattraper, sans succès. Il a été vu ces derniers jours du côté de Noizay et Nazelles-Négron et semble donc s’épanouir en liberté, et trouver de quoi manger.