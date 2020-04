[Questions conf #15] "J'avais du sommeil en retard, maintenant j'en ai en stock !"

On prend des nouvelles de Nourredine El Ouardani, le coach du Tours FC.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spécial "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de Nourredine El Ouardani, le coach de l'équipe première du Tours Football Club. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

----------------

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? Mon jardin.



A quoi ressemble ton quotidien ces jours-ci ? Au début occupation avec les enfants (2 garçons de 5 ans 1/2 et 2 ans 1/2) du jardin et revu pas mal de nos matchs. Et depuis l’annonce officielle de notre accession en N2 entretiens individuels avec les joueurs, réunions avec les dirigeants pour la préparation de la saison prochaine.



En confinement, plutôt grasse mat' ou réveil à 7h30 ? Grasse mat' j'avais du retard sur le sommeil maintenant j'en ai en stock.



Tout le monde s'est mis à faire du jogging. Et toi, tu cours ? Non pas de jogging mais un peu de marche, je suis bien à rester confiné (la bonne excuse).



Quelle place occupe le sport dans ton confinement ? Pas beaucoup ds mon cas plutôt revoir nos matchs; pas mal de vidéos sur des exercices pour toujours essayer de s'améliorer et de s'enrichir.



Des conseils de coach à donner à celles et ceux qui veulent faire du sport à la maison ? Il y'a pas mal de vidéos voire des directs pour ça du coup le renforcement musculaire notamment le gainage où il n'y a pas besoin de matériel.



Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Jardinage, un peu de bricolage... et cuisinier ! J'aime cuisiner mais ça demande du temps.



Quand tu sors c'est pour quoi ? Je suis sorti 3 fois pour aller au drive.



Tu avais déjà entendu parler du pangolin avant 2020 ? Pas du tout.



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? De vacances, d'une bonne glace sur la plage en Corse.



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? 0, j'ai des voisins au top mais faudrait le demander à eux avec mes 2 entants !



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? complètement, on peut voir sur différentes images les bienfaits pour la nature et notre écosystème et j'espère que l'on en tiendra compte à l'avenir et que c'est primordial pour notre santé et celle des générations futures.

Le plat qui remonte le moral en confinement ? Le barbecue !



Une vidéo YouTube à partager ?

Un match de foot historique à revoir en ce moment ? Milan AC-Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007.



Un livre à lire pendant cette période ? Le foot c'est si simple de Massimoliano Alegri (ancien coach de la Juventus) il traite notamment du management de l'entraîneur et dans son cas de star mondiale, un domaine où il y toujours à apprendre notamment des meilleurs. Toujours plus facile d'apprendre de personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu.



Un disque à écouter en ce moment ?

Le film mythique qu'il faut absolument revoir ? L'aventure c'est l'aventure, mon préféré.



La série à regarder d'un seul coup ? Le Bureau des légendes.



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Surtout un grand soutien et respect aux personnels soignants qui risquent leur vie tous les jours pour sauvé celle des autres sans oublier les autres corps de métiers qui sont aussi sur le front (grande distribution, producteurs locaux, services municipaux pour la propreté, sapeurs pompiesr etc.... je dois en oublier pleins d'autres !).