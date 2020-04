Coronavirus en Touraine : les infos essentielles vendredi 24 avril

84 décès en Touraine au total. Un fonds pour les associations qui fabriquent des protections. Une proposition pour les enfants en difficulté.

Tant que la crise du coronavirus fera très largement la Une de l'actualité, Info Tours publiera chaque matin un article détaillé proposant un tour d'horizon de la situation en Indre-et-Loire, le plus exhaustif possible, agrémenté de liens pour en savoir plus. Cet article est actualisé quotidiennement, les informations les plus récentes ou les plus importantes sont en gras et en gros.

Le point sur la situation :

Voici les derniers chiffres communiqués par Santé Publique France et l’Agence Régionale de Santé :

54 personnes décédées à l’hôpital en Indre-et-Loire, 334 en Centre-Val de Loire (+4). En France, 21 856 morts dont 13 547 à l'hôpital (+320)

334 en Centre-Val de Loire (+4). En France, 21 856 morts dont 13 547 à l'hôpital (+320) 37 malades en réanimation en Touraine (-1), 144 dans la région (-8), 5 053 en France (-160)

5 053 en France (-160) 30 personnes décédées dans les établissements médico-sociaux d’Indre-et-Loire (EHPAD), 286 dans la région (+7). On compte 2 209 malades dans 289 établissements des 6 départements du Centre-Val de Loire

4 613 cas confirmés de Covid-19 après test dans la région

175 personnes sorties de l’hôpital et guéries du coronavirus en Touraine, 1 023 dans la région, un peu plus de 42 000 en France.

Les symptômes les plus fréquents de la maladie : fièvre, toux, difficultés à respirer. Si ça ne va pas contactez votre médecin traitant et téléphonez 15 si vraiment votre état se dégrade. Afin d’éviter que des patients contagieux et sains se croisent, les urgences ont mis en place deux parcours différents. Les médecins généralistes se sont aussi organisés en créant des centres médicaux réservés aux cas suspects de Covid-19 notamment 3 à Tours (SOS Médecins Rue de la Dolve près de Jean Jaurès, aux Fontaines à Tours Sud et au gymnase Choiseul à Tours Nord) mais aussi à Amboise, Saint-Avertin, Joué-lès-Tours, Loches et Bourgueil, avec un accès uniquement sur rendez-vous. Celui de Saint-Pierre-des-Corps a fermé, mais rouvrira si besoin.



Gestion de crise :

Même si le nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus baisse ces derniers jours en Indre-et-Loire, les autorités de santé restent prudentes. Les visites demeurent interdites (sauf celles pour les malades en fin de vie et des papas en salle d’accouchement) et de nombreux soins reportés au CHU ou dans les autres établissements de santé du département (Amboise, Loches, Chinon, Chambray-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire). Néanmoins les autorités appellent à ne pas hésiter à se soigner, aller aux urgences en cas d'alerte (douleurs, difficultés si on est atteint d'une maladie chronique...).

Des masques « grand public » en tissu lavable vont être distribués au fil des semaines à toute la population (1 par personne) en plus de ceux que l’on peut acheter de son côté. Tours Métropole en a commandé 400 000 fabriqués par la société Medical Z de Saint-Avertin, pour les répartir dans les 22 communes de son agglomération. La communauté de communes d’Amboise a commandé 31 000 masques à Lestra Sports (Nazelles-Négron). Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire finance 50% des commandes passées par les communes ou agglos. A Tours, les masques en tissu sont distribués par courrier aux plus de 80 ans. Les 65-80 ans recevront eux une lettre avec des indications pour retirer leur masque.

Quelles communes distribuent des masques ? Sous quelles conditions ? Pouvez-vous aider à la fabrication ? Découvrez les réponses à vos questions sur notre carte interactive dans cet article.

En parallèle des commandes publiques, des réseaux de couturières et couturiers se démènent pour fabriquer des centaines voire des milliers de masques. A Tours elles et ils sont coordonnés par le CCAS (qu’on peut contacter par mail : [email protected]), un réseau est également très actif sur Internet via le groupe Facebook Les Couturières Masquées du Centre-Val de Loire. Un appel est également lancé pour fabriquer des surblouses. Les infos dans cet article et la région Centre-Val de Loire met en ligne une plateforme régionale pour créer un réseau local de fabrications de protections individuelles (dont les masques, gants et blouses). Ce site : http://equipements-protection-centre-valdeloire.fr.



La région Centre-Val de Loire annonce par ailleurs la création d'un fonds exceptionnel de 150 000€ pour accompagner les associations engagées dans la fabrication de protections (visières, masques...). "Elles sont extrêmement mobilisées depuis des semaines, et ce Fonds va permettre de les aider à continuer leurs actions. Il s'adresse donc à ceux qui se sont engagés dans des démarches citoyennes et dans un esprit de solidarité pour produire des visières, des masques et d'autres équipementsqui permettront de lutter contrela propagation du virus" écrit le Conseil Régional.

Les EHPAD et maisons de retraite peuvent désormais organiser des visites au cas par cas, sur rendez-vous, avec un respect strict des gestes barrières (aucun contact physique). C'est le cas pour les deux résidences pour personnes âgées de Joué-lès-Tours ou les 4 EHPAD de la ville de Tours : 7 à 8 rendez-vous d'environ 1h seront organisés chaque jour et ce sont les équipes des maisons de retraite qui appellent les familles. Pour les autres établissements, contactez-les directement pour savoir ce que prévoit la direction.



La vie confinée :

Actuellement, le confinement est prévu pour durer jusqu’au 11 mai, date à partir de laquelle les établissements scolaires et les crèches pourraient rouvrir progressivement ainsi que certains commerces ou entreprises. Pour l’instant, les sorties ne sont autorisées que si vous avez une autorisation de déplacement dérogatoire imprimée, recopiée sur papier libre ou remplie sur smartphone via le site du ministère de l’intérieur. Sans elle vous risquez une amende de 135€, 200€ à la première récidive, jusqu’à 6 mois de prison et 3 750€ d’amende pour plusieurs récidives. Des contrôles ont lieu tous les jours sur les routes mais aussi en forêt ou au bord de l’eau, les lieux de promenade et de loisirs étant interdits d’accès.

Dernier bilan des contrôles en Touraine, ce mercredi : 438 personnes contrôlées par la police dans l'agglo de Tours, 47 verbalisations. 2 070 contrôles et 35 verbalisations pour les gendarmes.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de sortir en solitaire. On peut se rendre dans les jardins familiaux/les jardins ouvriers pendant 2h, trajet compris. Les personnes handicapées et celles qui les accompagnent peuvent également sortir plus d’1h et à plus d’1km de leur domicile lors de leurs promenades (contrairement aux autres qui doivent rester dans ce rayon d'1km).

La ville de Tours va rouvrir ses cimetières dès ce samedi, partout dans la ville. C'était une demande faite depuis plusieurs semaines par les familles ou proches désirant se recueillir. Les gestes barrières devront évidemment être respectés sur place. D'autres communes ont fait un choix similaire comme Saint-Martin-le-Beau (sur rendez-vous).

Les commerces alimentaires sont autorisés à travailler (pas plus tard que 20h30), ainsi que les tabacs, pharmacies, stations-services, plants de légumes… De nombreuses boutiques proposent également des solutions d’achats spéciales pour le confinement et son répertoriées sur les sites des mairies ou sur le site de la CCI Touraine. Le Click & Collect (commande sur Internet, retrait en magasin) est désormais officiellement autorisé par le gouvernement. En revanche pas de stands de vente du muguet dans la rue le 1er mai mais les fleuristes pourront mettre en place drives et livraisons.

La ville de Tours annonce la réouverture du marché Saint-Paul ce vendredi. Le marché du mardi reprendra lui dès le 28 avril. Le (nouveau) marché de Monconseil va également se tenir dès ce vendredi, avec un mois de retard sur la date initialement prévue. A Saint-Pierre-des-Corps, le marché du samedi Place Thorez est désormais interdit. La mairie réfléchit à le remplacer par de petits marchés avec moins de 5 commerçants qui ne sont pas soumis à autorisation préfectorale. Nous vous détaillons les mesures en vigueur pour les marchés dans cet article, nous vous proposons aussi une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux, parfois en livraison.

Quels sont les restaurants ouverts avec une vente à emporter ? Qui livre à manger à domicile ? Découvrez-le sur notre carte interactive en cliquant ici.

Le point transports :

Service minimum pour les cars Rémi en Touraine et les bus Fil Bleu pour Tours Métropole. En semaine comptez un tram toutes les 20 minutes à Tours et Joué

Environ 10% des trains circulent, pas de TGV vers Paris Montparnasse mais des Intercités vers Austerlitz

Les abonnements du mois d’avril et mai ne seront pas facturés pour les cars et trains Rémi mais restent valables. Le réseau Rémi est aussi gratuit pour les soignants, étudiants de santé, pompiers ou policiers dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Pour Fil Bleu, abonnements non prélevés en avril.

Les commissariats de Tours-Marceau et Joué-lès-Tours restent ouverts mais les plaintes par Internet sont encouragées. Les gendarmeries peuvent recevoir sur rendez-vous avec des vitres en plexiglas sur les bureaux pour éviter les contaminations. Le tribunal ne gère que les audiences urgentes (récidives de sorties sans attestation, violences…). Il fonctionne environ à 20-30% de ses capacités habituelles. Afin de venir en aide aux femmes victimes de violences, les pharmacies se mobilisent et se disent prêtes à les recevoir dans toutes les officines du département, avec la garantie d'une certaine discrétion.Les détails dans notre article.

Dans la perspective de la reprise d'activité d'établissements scolaires à partir du 11 mai, la députée LREM du Chinonais Fabienne Colboc suggère la mise en place de cellules de parole pour les enfants qui voudraient témoigner de violences subies pendant le confinement. Il faut dire que ces dernières semaines, le nombre d'appels au 119 (numéro dédié à l'écoute des situations de maltraitance) a explosé. L'élue écrit : "L'école constitue bien souvent le premier échappatoire pour les enfants et adolescents victimes de violence. C'est au sein de l'école que l'enfant se retrouve accompagné par d'autres adultes que ses parents et où les langues peuvent se délier. Je propose également d'associer à ce travail les associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux enfants et l'accompagnement des jeunes isolés. Fortement mobilisées en cette période de crise sur tout le territoire, les associations pourraient intervenir en relai des professionnels de l'Education nationale pour accompagner les jeunes qui en expriment le besoin."

Les services publics sont fermés à quelques exceptions près (état civil à la mairie pour les naissances et les décès, 10 Maisons de la Solidarité accessibles sur rendez-vous en Indre-et-Loire…). Des permanences téléphoniques sont mises en place, mais parfois difficiles à joindre (la Sécurité Sociale en particulier). Jusqu'au 8 juin, on peut déclarer ses revenus sur le site http://impots.gouv.frmais pas se rendre dans les locaux des finances publiques, seulement les contacter, idéalement via le chat sur Internet. On vous explique tout dans cet article.

L'Université de Tours devait renouveler son conseil d'administration le 2 avril. Les élections ont été reportées en raison du confinement. Une nouvelle date vient d'être trouvée : le 15 octobre. D'ici là l'équipe en place présidée par Philippe Vendrix poursuit son mandat.

Les déchets : dans l'agglo de Tours à partir du 27 avril, reprise normale des collectes, y compris pour les déchets verts. Reprise des collectes d'encombrants pour les bailleurs sociaux et pour tout les habitants de la Métropole dès le 11 mai. Si vous jetez des masques ou du matériel médical il est demandé de les enfermer dans un sac indépendant et de les garder 24h avant de les mettre à la poubelle. Les déchetteries sont fermées à l’exception de celles d'Amboise, Bléré et Château-Renault pour les professionnels et sur rendez-vous.



Pour remercier les professionnels mobilisés pendant la crise, une opération nationale a été lancée pour offrir des vacances aux "héros" du moment. L'Agence Départementale du Tourisme d'Indre-et-Loire s'y associe en proposant d'offrir 60 séjours d'une valeur de 450€. Ils pourront être gagnés via un concours sur les réseaux sociaux à partir de mardi 28 avril.

D’ici la fin du mois La Poste disposera de 130 bureaux, agences communales et commerces relais ouverts en Touraine contre 110 ces derniers jours. 10 bureaux reprennent du service ces jours-ci : La-Membrolle-sur-Choisille, Azay-le-Rideau, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Preuilly-sur-Claise, Luynes, Esvres, Artannes-sur-Indre, Sorigny et Ambillou. La distribution du courrier se fait les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, du lundi au vendredi pour la presse.

D’après les derniers chiffres en notre possession, 9 450 sociétés d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 90 500 personnes.

Parmi les activités en difficulté : les centres équestres qui organisent normalement plein de stages en cette période, ou d'accueils de scolaires ce qui assure leurs revenus. On a appris cette semaine qu'ils pourraient bénéficier d'une aide spécifique car les chevaux continuent d'avoir besoin de manger ou de se dépenser ce qui entraîne des frais.

Terres du Son a annoncé ses dates de 2021 : 9, 10 et 11 juillet.

Le retour à la vie que l'on connaissait avant l'épidémie sera très progressif, les grands événements étant par exemple interdits jusqu’à mi-juillet (ce qui a notamment entraîné l’annulation de festivals comme Avoine Zone Groove et l'American Tours Festival ou d’événements sportifs comme le Howard Hinton Sevens de Tours en rugby ou le rallye cross de Pont-de-Ruan.

Certaines activités reprennent au compte-goutte en respectant des règles sanitaires draconiennes. Depuis le 16 avril, les adoptions d'animaux de compagnie sont de nouveau possibles à la SPA de Luynes en prenant rendez-vous et après une procédure stricte en ligne et par téléphone.

Sinon, de multiples initiatives solidaires voient le jour en cette période de pandémie (livraisons de courses, maraudes pour les sans-abris, aide alimentaire…) et nous en listons toute une série dans cet article.

Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question sur cette page, que faire ?

Voici l'adresse mail de la préfecture d'Indre-et-Loire qui répond à toutes les questions sur l'épidémie : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000 ou consulter notre annuaire avec les numéros et adresses mail à contacter pour les services publics, les associations caritatives, le soutien aux victimes de violences intrafamiliales ou l'aide psychologique.