[En forme !] Confinement en Touraine : le moment rêvé pour de grosses performances à pied ou à vélo

En s’aidant de la technologie.

Depuis mi-mars on bouge moins, à cause du confinement. Le sport est autorisé mais reste limité dans un rayon d’1km autour de son domicile. Paradoxalement, on voit un vrai boom des activités sportives en intérieur, via des cours vidéo disponibles en grand nombre mais aussi grâce à du matériel acquis avant l’épidémie. De quoi donner quelques idées…

A Château-Renault, la trentaine de membres du Team Renaudin Cycliste se languit d’une reprise de l’activité en plein air une fois la crise sanitaire terminée. « Dans la définition du cyclisme il y a la liberté, l’envie de profiter de l’extérieur » explique l’un des membres du bureau, Jérôme Polipré. A force d’être enfermé, il a eu une idée : proposer à ses camarades un relais de 24h sur vélo d’appartement, ou Home Trainer.« C’est un peu rébarbatif d’utiliser ces appareils mais c’est une bonne façon de créer un moment de partage » explique-t-il.

Un défi en lien avec l’activité phare du club de cyclisme qui se rend chaque année aux 24h Vélo du Mans dans la Sarthe, organisées sur le même circuit que les 24h Auto ou Moto. « C’est notre fil rouge de l’année et là on va essayer de battre le record du club. Nous serons 10 à participer, répartis en deux équipes de 5 pour créer du challenge » raconte Jérôme Polipré. Coup d’envoi ce samedi 25 avril à 15h. Les sportifs se relaieront toutes les heures, ils communiqueront entre eux via Skype et se filmeront ce qui fait qu’on pourra les suivre en live sur Facebook…Même entre 2 et 3h du matin pour les insomniaques !

Pour celles et ceux qui ont découvert le jogging avec le confinement (ou qui le pratiquaient déjà avant), rendez-vous le week-end du 1er au 3 mai avec un autre défi à visée solidaire : réunir un maximum de personnes qui courent 5km chacune de leur côté afin de récolter des dons en faveur du Fonds de Dotation du CHU de Tours. Objectif : financer une nouvelle étude autour du coronavirus. Une initiative d’SG Tours. Les inscriptions se font ici, moyennant 6€.

230 personnes ont déjà prévu de chausser leurs baskets, ce qui assure une cagnotte minimum de 2 300€.