Coronavirus en Touraine : le nombre de malades continue de baisser en réanimation

On en compte 38, un chiffre qui n’a pas été aussi bas depuis 3 semaines.

Tous les soirs, Santé Publique France dévoile un bilan chiffré de l'évolution de l’épidémie de Covid-19 et on commence avec cette donnée optimiste : 168 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en Indre-et-Loire depuis le début de la crise. En Centre-Val de Loire, 977 personnes ont pu quitter leur chambre et retourner à domicile après un test positif de Covid-19. En France on recense 40 657 guérisons (+1 587).

Le nombre de personnes hospitalisées poursuit sa (légère) hausse dans la région (973, 3 de plus) et stagne en Touraine (168). En réanimation à présent : 38 malades en Touraine, (-3) chiffre inédit depuis début avril (35 personnes en soins intensifs le 1er, 43 le 2). Au niveau du Centre-Val de Loire, 152 personnes sont sous respirateur artificiel (-5), là-aussi un chiffre au plus bas depuis trois semaines.

Concernant les personnes décédées, on en compte 329 dans les hôpitaux régionaux (+21) dont 53 dans ceux d'Indre-et-Loire (+2). Le département le plus touché est l'Eure-et-Loir (76 décès) puis le Loiret (61). Dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, 2095 malades et 279 décès à déplorer (+18), dont 31 en Touraine soit au total 84 victimes du Covid-19 dans notre département. En France, le nombre total de victimes comptabilisées : 21 340.

Le nombre de tests positifs au Covid-19 en Centre-Val de Loire : 4 533 contre 4 457 la veille.