[Coup de pouce] Coronavirus en Touraine : appel aux dons et bénévoles pour fabriquer des surblouses

Des blouses lavables et donc réutilisables.

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des besoins de masques pour les soignants, les professionnels qui continuent de travailler pendant le confinement mais aussi pour le grand public afin de préparer un déconfinement qui limiterait les risques de contamination. Les masques chirurgicaux sont destinés en priorité aux personnels soignants, et les masques en tissu pour le reste de la population.

Mais il n'y a pas que les masques. Depuis des semaines, l'hôpital de Tours et d'autres secteurs de la santé manquent notamment de surblouses, un équipement enfilé par-dessus les blouses des soignants, et changé très régulièrement, toujours pour éviter la transmission du Covid-19. Le 15 avril encore, la directrice du CHU indiquait que le stock était plus que limité.

Sous l'impulsion de la Jeune Chambre Economique de Tours et de l'antenne tourangelle de l'association Over The Blues (créée il y a tout juste un mois) on assiste donc au lancement d'un projet pour confectionner en urgence des blouses à distribuer... Et des blouses qu'on peut laver et réutiliser (ce qui permet au passage d'avoir moins de déchets, ce n'est pas négligeable).

"Les sur-blouses sont destinées aux personnels des EHPAD et des centres hospitaliers en contact avec les résidents pendant la crise sanitaire liée au Covid 19, elles sont une barrière physique entre le soignant et l'agent infectieux ou son réservoir" indique la JCET qui lance un "appel à la solidarité de chacun pour la réalisation de cette action de soutien aux personnels soignants."

Vous pouvez aider si :



- Vous avez à donner : des draps, nappes, housses de couettes en tissu léger (idéalement en coton léger) déjà lavés à 60° et repassés

- Vous avez à donner : des élastiques, toute chute de 20 cm est utile à la confection des sur-blouses

- Vous savez coudre et souhaitez aider à la confection des sur-blouses

Une permanence accueille les dons de tissus et élastiques tous les jours au siège de la Jeune Chambre Économique de Tours, 3 bd Preuilly à Tours, de 10h30 à 13h00. Un deuxième point relais a été mis en place dans le département, à Chenonceaux, au Relais de Chenonceaux 10 Rue du docteur Bretonneau du lundi au samedi de 10h à 13h.