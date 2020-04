Confinement en Touraine : les agents des impôts prêts à vous aider… à distance

Notamment pour remplir votre déclaration de revenus.

On l’avait (presque) oubliée avec toute cette actualité autour du coronavirus mais, non, vous n’échapperez pas à la déclaration annuelle de vos revenus réclamée par les services des impôts ! Et pourquoi pas ? « Plus de 60% des foyers sont non imposables et cette déclaration donne lieu à l’édition d’un avis de non-imposition qui leur permet de faire valoir leurs droits » explique le directeur tourangeau des finances publiques, Thierry Pourquier.

Cette année voici comment ça se passe :

Les personnes qui ont déclaré leurs revenus 2018 par Internet ont jusqu’au 8 juin à 23h59 pour remplir le formulaire sur http://www.impots.gouv.fr

Les personnes qui ont déclaré leurs revenus 2018 via un formulaire papier vont recevoir un courrier d’ici début mai (certains d’entre eux sont déjà arrivés) et ils ont jusqu’au 12 juin pour s’en occuper

Internet prend de plus en plus d’ampleur chaque année mais la déclaration papier ça concerne quand même 113 000 foyers d’Indre-et-Loire, sur un total de 352 000. Bref, 1 sur 3.

530 millions d'€ d'impôt sur le revenu en Touraine

Pour notre département, l’Etat collecte 530 millions d’euros d’impôts sur le revenu. (+23 millions en 2 ans). Parmi les nouveautés : la mise en place d’une déclaration simplifiée sur Internet. Si votre situation n’a pas évolué en un an, vous avez juste à vérifier les montants indiqués et à signer ce qui prend moins de 10 minutes montre en main… sachant que vous pouvez modifier votre déclaration jusqu’au 8 juin si vous avez fait une erreur, ou si vous avez oublié quelque chose (par exemple un don à une œuvre caritative). Et si vous avez besoin d’ajouter des informations, d’indiquer des changements de situation, les recettes d’une location Airbnb non connus par l’Etat… un moteur de recherche vous aidera à trouver les bonnes cases pour indiquer ces éléments à l’administration.

L'administration teste aussi un système de déclaration automatique. Si vraiment rien n'a changé, que vous n'avez aucune information à communiquer, même pas besoin de vous connecter, tout se fera automatiquement.

Pour la déclaration en ligne, une fois le document validé, les finances publiques vous indiqueront votre nouveau taux de prélèvement à la source, qui sera actualisé sur votre fiche de paie au moins de septembre. Il peut être identique ou varier à la hausse/à la baisse selon votre situation. Vous découvrirez également si vous avez à payer en plus ou si vous êtes éligible à un remboursement pour trop perçu ces derniers mois. Si c’est les impôts qui vous réclament de l’argent, la somme sera à régler pour le 15 septembre (avec possibilité d’échelonnement).

Et si vous avez besoin d’aide, comment faire ? Les agents des finances publiques continuent de travailler pendant le confinement mais aucun accueil physique n’est assuré en Indre-et-Loire. Rien du tout. « Ne venez pas dans les centres on ne vous ouvrira pas » insiste le directeur Thierry Pourquier qui propose des solutions alternatives :

« On peut nous contacter par Internet via une messagerie sécurisée ou demander un rendez-vous téléphonique. Nous sommes également joignables de 8h30 à 19h au 0 809 401 401 ou aux numéros de téléphone des services locaux du département qui figurent sur l’avis d’imposition. »

Notons que le 0 809 401 401 est un numéro qui n’est pas surtaxé. Par ailleurs les finances publiques indiquent que depuis le début du confinement, près de 40 000 demandes de modulation de taux de prélèvement à la source ont été traitées pour des personnes qui anticipent une baisse de revenus et réclament une baisse.