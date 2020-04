[#MIAM] Indre-et-Loire : la carte des bars-restaurants à emporter ou en livraison pendant le confinement

A Tours, Chambray, Loches, Chinon...

Avant même le début du confinement, les bars et restaurants ont eu obligation de baisser le rideau pour limiter la propagation du coronavirus. Un arrêt brutal des recettes pour une économie fragile, d'autant plus qu'avril-mai correspond au début de la saison touristique, et qu'avec le beau temps on aurait pu imaginer un printemps réussi avec du monde en terrasse.

Depuis mi-mars, la plupart des établissements restent donc portes closes, avec un personnel au chômage technique. Néanmoins, certains ont maintenu ou rouvert une petite activité à emporter ou en livraison. Nous vous proposons donc aujourd'hui une carte des établissements qui organisent eux-mêmes leur activité avec des plats à récupérer directement à la porte, ou livrés chez vous (hors plateformes de coursiers à vélo). Evidemment, l'ensemble des entreprises s'engagent à respecter les gestes barrières (port de masques, livraisons sans contact...).

Sur cette carte, vous trouverez un bref descriptif de l'activité spécial confinement des bars, restaurants, salons de thé ou coffee shop qui sont en activité + un lien pour découvrir leurs menus, leurs offres, et les conditions particulières (parfois seulement quelques jours dans la semaine, réservation obligatoire, livraisons limitées sur un secteur en particulier...). Rappelons par ailleurs que les caves restent ouvertes pour certaines, ainsi que certains food trucks. Enfin, certains établissements fermés comme partiellement ouverts sont référencés sur des plateformes solidaires où on peut acheter un bon valable à la réouverture post-confinement. On vous expliquedans cet article.

Cette liste n'est pas exhaustive et vous pouvez donc nous contacter pour y ajouter une adresse tourangelle qui n'y figure pas encore en nous précisant par mail à [email protected] :

1 - Le nom du restaurant/bar/salon de thé/coffee shop

2 - Si la vente se fait à emporter, en livraison par l'entreprise ou les deux

3 - Un lien pour trouver les menus, les infos pratiques