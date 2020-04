La ville de Tours rouvre le marché Saint-Paul

Il se tiendra comme d’habitude le mardi et le vendredi.

C’était une demande des habitants du quartier du Sanitas, des habitués de la Place Saint-Paul et d’élus de l’opposition de la ville de Tours : la réouverture du marché qui se tient chaque mardi et chaque vendredi au pied des immeubles. Depuis les premiers jours du confinement, les commerçants n’ont plus le droit d’y déballer leurs marchandises alors que d’autres marchés ont été préservés comme Velpeau, Coty ou Les Fontaines. Celui des Halles a également repris du service chaque mercredi depuis le 15 avril.

Finalement, la mairie et la préfecture ont trouvé un accord pour Saint-Paul : il y aura un marché comme d’habitude chaque mardi et chaque vendredi dès ce vendredi 24 avril,« avec 23 commerçants le mardi et 23 le vendredi au lieu des 46 qui viennent habituellement » explique le maire de Tours Christophe Bouchet.

Objectif : garantir le respect des règles de distanciation sociale, notamment 1m de distance entre chaque client dans les files d’attente. « J’espère que ça se passera bien comme sur les autres marchés. Que les commerçants et les clients respecteront toutes les règles » précise l’élu. Des agents de la ville et de l’Etat seront sur place pour contrôler la situation, et en cas de problèmes le marché pourrait de nouveau être annulé.

Rappelons que seuls les stands alimentaires sont autorisés, à Saint-Paul comme sur les autres places de la ville. Les petits marchés accueillant maximum 5 étals peuvent également se tenir. Avec la réouverture du déballage bihebdomadaire du Sanitas, il ne reste que le grand marché de Rabelais et le marché du samedi aux Halles qui ne peuvent pas faire venir les commerces. D’autres marchés de taille moyenne restent également suspendus pendant cette période (Velpeau le jeudi, par exemple).

