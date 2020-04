Coronavirus en Touraine : 5e jour de baisse consécutif des hospitalisations

Le nombre de réanimations évolue peu.

Tous les soirs, Santé Publique France dévoile un bilan chiffré de l'évolution de l’épidémie de Covid-19 et on commence avec cette donnée optimiste : 162 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en Indre-et-Loire depuis le début de la crise, 6 de plus en 24h. En Centre-Val de Loire, 896 personnes ont pu quitter leur chambre et retourner à domicile après un test positif de Covid-19, 29 de plus en une journée. En France on recense 37 409 retours à domicile (+933).

Le nombre de personnes hospitalisées baisse dans la région (960, 10 de moins après une légère hausse dimanche) mais aussi en Touraine (165, trois en moins). En réanimation à présent : 43 en Touraine, (+1). Au niveau du Centre-Val de Loire, 173 personnes sont sous respirateur artificiel (stable également).

Concernant les personnes décédées, on en compte 298 dans les hôpitaux régionaux (+14) dont 51 dans ceux d'Indre-et-Loire (+2). Le département le plus touché est l'Eure-et-Loir (66 décès) puis le Loiret (57). Dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, 1 909 malades (+69) et 249 décès sont à déplorer (+9), dont 28 en Touraine soit au total 79 victimes du Covid-19 dans notre département. En France, le nombre total de victimes comptabilisées : 20 265.

Le nombre de tests positifs au Covid-19 en Centre-Val de Loire : 4 358 contre 4 284 la veille.