En plein confinement, les coups de fil musicaux d'étudiants en musicologie à Tours

Pour les personnes isolées.

Pour aider les personnes isolées en période de confinement on peut leur apporter des courses ou des repas... Mais aussi du lien social. Le Théâtre Olympia de Tours proposait déjà des coups de téléphone de jeunes comédiens du disposiif Jeune Théâtre en Région Centre... La fac de musicologie de Tours a également monté un projet spécial pour cette époque particulière.

"Avec l’aide d'Olivier Carrillo, professeur d’informatique musical au sein du département de musicologie, ces centaines de musiciens ont travaillé d’arrache-pied, depuis mi-mars, afin de mettre en oeuvre ce projet solidaire" explique l'Université de Tours.

Les étudiants en musicologie se mettent en relation quotidiennement avec des personnes isoléespour leur parler de musique par téléphone ou en visio si c'est faisable. Les étudiants sont sollicités par les Ehpad, hôpitaux et autres institutions.Tous les étudiants, personnels, enseignants et enseignants-chercheurs mélomanes intéressés peuvent devenir des "correspondants en musique" et ainsi répondre à la demande qui augmente en permanence d'après l'Université.

"Cela leur permet de sortir de la routine, de découvrir la musique autrement et de parler pour se sentir moins seul. Ils sont âgés de 10 à 90 ans, le plus jeune estun petit garçon atteint d’un cancer et hospitalisé au CHRU de Clocheville" décrit Hélène Cambourian, en 1ère année de licence musicologie, citée par un communiqué de l'Université.