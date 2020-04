[Questions conf #13] "Ma fille verra peut-être des pangolins dans ses futurs dessins animés"

On prend des nouvelles du sportif Jérémy Ouanna.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spécial "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de Jérémy Ouanna, boxeur et fondateur du centre de remise en forme Centre One à Tours. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

----------------

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? Une petite rue pavée déserte au-dessus de mon Centre One situé à 2 pas de la place Plumereau. Depuis 1 mois l'absence de bruit de fond me fait même découvrir un courant d'air circulant et permanent.



En confinement, plutôt grasse mat' ou réveil à 7h30 ? 8h30 environ ce qui représente une grasse mat' pour moi.



Concrètement ça se passe comment pour ton activité professionnelle ? C'est un coup lourd pour le club qui est fermé depuis le début du confinement. Il est récent et commençait tout juste à prendre depuis janvier, nous avions la spécificité d'être l'un des seuls clubs du coin ayant pour principe de fonctionner sans abonnement. Tenir un club comme celui-ci est un gros investissement, nous avons mis en place depuis vendredi une cagnotte de soutien solidaire et remercie profondement les gens qui viendront consommer leur bons après les evenements.



Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Sport pour moi, m'occuper de ma fille, de moi, un peu plus de sommeil, reprendre du poids, la forme, cuisiner et être plus précis dans mon alimentation, reprendre contact avec des amis des 4 coins, depuis 5 ans je travail sans mentir 90h semaine... la vie d'entrepreneur est un combat avec des surprises et il faut tenir pour developper la chose. Ce confinement pour moi arrive au bon moment car les journées devenaient trop courtes donc je mets en place et ajuste des outils et relais afin d'être plus performant dans mon organisation avec mes clients et l'équipe qui m'accompagne dans cette aventure. C'est une pause favorable pour moi les choses s'accélèrent et ma fille vient d'avoir 5 ans il y a 2 semaines il y a 5 ans j'ai lancé mon premier centre de Cryothérapie.



Quand tu sors c'est pour quoi ? De la paperasse (course à pied, courses au papier Q et ceci muni d'une ou deux attestations papier)



Avoue... Est-ce que tu es déjà sorti sans ton attestation ? Oui de chez moi au club tous les 2 3 jours 30m ça doit être bon.

Tes conseils pour reprendre le sport pendant le confinement ? Pour une reprise sans risques je peux juste dire commences par te mouvoir en sortant du canapé. Marche/course/marche/course; hydrate toi à l'eau bien sûr et prends l'air... et te conseiller de suivre des cours doux pour de nouveau sentir son corps. Si besoin de plus pour une reprise alors se rapprocher d'un spécialiste pour un bilan, des conseils et ceci même pour simplement courir, Il n'y a pas de honte à avoir c'est une démarche intelligente (même dans un rayon d'1km on peut se faire mal exemple : prise de poids/mauvaise prise d'appuis sans parler de l'état des chaussures pour faire le jardin). Pendant le confinement une multitude de cours et mouvements fleurissent sur les réseaux... Alors si tu dois commencer choisis bien et surtout si tu veux durer. Après un très long moment off et des années de canapé si tu choisis de suivre un cours en live et que dans l'introduction de la séance on ne te parle que d'execution de mouvements, de nombre de répétitions, de chrono et ceci sans conseils préventifs alors ne te lance pas ! Ce n'est pas pour toi



Tu avais déjà entendu parler du pangolin avant 2020 ? Non !? peut être dans les futurs dessins animés de ma fille d'ici quelques temps ou au repas de Noêl.



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? Réussir à conserver mon rythme actuel.



Qui as-tu très envie de revoir en vrai après le confinement ? Ma grand-mère.



Un lieu où tu as très envie de retourner ? Hors de la ville.



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? Néant, la place est déserte et la tolérance maximum lorsqu'on décide d'habiter quartier Plumereau.



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? Oui pour prendre conscience de beaucoup de choses... Concernant l'avenir de l'humanité à suivre et impatient de voir comment ça va repartir.



Un disque à écouter pour garder le moral ? Je conseille 'La compagnie Créole"



Une vidéo YouTube à partager ?

Un pari sur la date de fin du confinement ? 11 mai et toujours à demi-mesure.



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Prenez ce temps de confinement pour découvrir des choses impossibles à réaliser en temps normal pour votre bien être et essayez d'anticiper les choses en vous organisant de manière à pouvoir maintenir ce rythme pour votre santé physique et psychique. Si vous avez des projets perso ou pro en tête depuis des années et que vous avez toujours repoussés et bien profitez de ce temps off pour les étudier, c'est le moment de vous former et tenter, obligez vous ! Il risque d'y avoir beaucoup de changements et d'opportunités à la reprise alors c'est l'occasion de les réaliser.