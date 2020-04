[Photo du jour] En plein confinement, un chevreuil capturé au Champ Girault à Tours

L'image insolite du week-end.

Avec le confinement et la baisse de l'activité humaine, les animaux prennent leurs aises. Parfois jusqu'au coeur des villes. Ces dernières semaines on a vu plein d'images du genre : en région parisienne, ou ailleurs dans le monde. A Tours jusqu'à présent, rien d'autre que des canartds qui s'aventuraient plus loin que d'habitude dans le quartier des Prébendes, la Rue du Commerce ou la Rue Colbert.

Mais ce vendredi, c'est bien un chevreuil qui se promenait dans les rues de Tours. Et bien un animal sauvage. Pour éviter qu'il ne soit impliqué dans un accident, il a été capturé. D'abord isolé dans la galerie marchande du Champ Girault puis pris en charge par les forces de l'ordre, la Direction Départementale des Territoires et les lieutenants de louveterie.

Légèrement blessé à une patte, l'animal a pu être relâché après son incartade urbaine, transporté avec les membres attachés et un drape sur les yeux pour qu'il reste calme. Après ça, il est reparti vivre sa vie, d'autant que lui n'a aucune restriction de circulation en cette période !

Photo : Fabien Caroff