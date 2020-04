ReplayTouraine #28 : 5 fermetures de classes, feux de voiture, recrutements sportifs… 5 infos sans rapport avec le Covid-19

On parle du TVB, du CTHB et des Remparts.

Chaque samedi notre rubrique Replay Touraine vous résume l’actualité de la semaine en Indre-et-Loire. Pendant cette période particulière d’épidémie de coronavirus, elle est exclusivement consacrée aux infos sans rapport direct avec la maladie.

------------------

1 – Feux de voiture et interpellation

Malgré le confinement, il y a toujours des incendies de voiture et notamment dans le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours. Le dernier en date dimanche 12 avril, le feu ayant été éteint par un témoin avec un extincteur. Deux jeunes de 16 ans ont été arrêtés lundi, l’un d’eux a été présenté à la justice mercredi.

2 – La carte scolaire 2020-2021 en construction

Les débats actuels tournent autour de la reprise – ou non – de l’école lundi 11 mai, mais l’Inspection d’Académie d’Indre-et-Loire doit également préparer la rentrée de septembre synonyme d’ouvertures et fermetures de classes pour adapter les moyens enseignants aux effectifs d’élèves dans le département. Bilan : le département obtient 20 postes supplémentaires malgré 500 enfants de moins dans les écoles maternelles et élémentaires (on ne parle pas pour l’instant des collèges et des lycées).

24,5 classes vont ouvrir en septembre, 5 autres vont fermer (une maternelle dans l’école Marie Curie de Joué-lès-Tours, 4 élémentaires dans l’école Sablons-Sémard de Saint-Pierre-des-Corps, l’école Paré d’Amboise, l’école Mandela de Château-Renault et l’école La Fontaine à Tours. Aucune fermeture n’est prévue dans des communes de moins de 5 000 habitants. Parmi les ouvertures citons, en maternelle, Azay-sur-Cher, Sorigny, La Membrolle, George Sand à Amboise ou l’école La Fontaine à Tours (aussi l’école La Fontaine à Chambray). En primaire : La-Croix-en-Touraine, Parçay-Meslay, République à Saint-Pierre-des-Corps, Mandela à Château-Renault, l’Ile-Bouchard, Veigné, Maryse Bastié à Tours ou André Gide à Tours. En élémentaire : une nouvelle classe dans l’école Simone Veil des Deux-Lions à Tours (+ 1 dans l’école Flaubert et une autre à Camus-Maurois), une classe à Charentilly, une à Descartes, une à Villeperdue, une à Montlouis. 3 classes ouvriront en secteur prioritaire (2 à Joué, une à Saint-Pierre-des-Corps).

Objectif de l’administration : pas plus de 24 élèves en grande section de maternelle, le dédoublement des classes de CP et CE1, et des moyens supplémentaires pour les regroupements pédagogiques.

Le syndicat FO Education a réagi, justifiant son vote contre ce plan de rentrée : "Monsieur l’Inspecteur d’Académie a également omis de préciser qu’il est revenu sur 2 décisions d’ouverture de classes sur Tours, fait inédit : jamais un Inspecteur d’Académie dans le département n’était revenu sur des améliorations décidées lors de 1er Comité technique et ce malgré un vote unanime contre son projet. Aucune réponse apportée non plus au manque de RASED, de classe spécialisées (ULIS avec des listes d’attente), de remplaçants (2 postes supprimés pour la rentrée !)"

3 – Le CTHB prépare sa prochaine saison

Cette semaine le club de handball de Chambray-lès-Tours a annoncé le prolongement de contrat d’Ana Paula Rodrigues, joueuse brésilienne arrivée en début d’année pour renforcer l’équipe qui évoluera toujours en 1ère division la saison prochaine.

4 – Beaucoup de départs au TVB

Le Tours Volley Ball confirme 8 départs de joueurs en vue du mercato… Angel Trinidad, Hermans Egleskalns, Dmytro Teryomenko, Timo Tammemaa, Price Jarman, Adam Bartos, Maxime Capet et Konstantin Cupkovic. Bref, le dernier champion de France devra profondément renouveler son staff dans les prochains mois sachant qu’il jouera encore la Ligue des Champions la saison prochaine.

5 – Les Remparts poursuivent les confirmations

Pas moins de 4 prolongements de contrats annoncés cette semaine : Alexis Crosnier, Clément Garrido, David Camy-Sarty et le meilleur buteur du club de hockey tourangeau cette saison : Antoine Torres qui se prépare pour une 3e année en Indre-et-Loire. « Je veux confirmer ma deuxième partie de saison dernière. J’ai mes repères à Tours, je ne pars pas dans l’inconnu. Je sais aussi que je peux encore bien me perfectionner, dans le cadre de cette 3e ligne compacte et agressive aux côtés de Peter (Bourgaut). J’ai mis du temps à trouver le fond du filet, mais ensuite ça rentrait presque tout seul. Avec Peter, dont la prolongation a vraiment joué dans mon choix de rester, et Gauthier on a bien travaillé avec une volonté constante de progresser et de savoir se dire qu’on faisait de bien et de moins bien » déclare-t-il sur le site du club.

Et l’avis du nouveau coach Julien Guimard : « C’est un passionné du jeu, pile dans le profil que je souhaite pour notre équipe. On a eu un très bon feeling en échangeant, son association avec Peter Bourgaut fait des merveilles. Antoine peut affronter les meilleurs trios de D1, c’est très précieux. »