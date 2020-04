[Photo du jour] A Tours, le confinement vide complètement la Place Jean Jaurès

Impressionnant.

On a l'habitude de la voir qui grouille de monde, de voitures et de bus tout au long de la journée.

C'est le lieu idéal pour des manifestations revendicatives.

Elle a accueilli quelques-uns des moments les plus forts de l'histoire de la ville de Tours comme de la vie de nombreux couples qui sont sortis de l'Hôtel de Ville en tenue de mariage.

Ses fontaines et ses massifs sont largement renommés.

Mais depuis le début du confinement, la Place Jean Jaurès n'est plus tout à fait la même. Les fontaines se sont arrêtées, le tram passe moins souvent, les voitures se font rares et les piétons s'y aventurent bien plus rarement, souvent en solitaire comme le veut la règle en ces temps d'épidémie de coronavirus.

En temps normal, jamais nous n'aurions réussi à faire une photo pareille un jour de semaine à 11h. Voici donc un cliché de Pascal Montagne qui marquera forcément les personnes habituées des lieux...