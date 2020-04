Maintenance annuelle du tram : travaux maintenus malgré le confinement

Avec les précautions nécessaires.

Depuis un mois le tram de Tours circule en mode service minimum à cause du confinement (une rame toutes les 20 minutes). Dans les prochains jours, la ligne A qui relie Vaucanson au sud de Joué-lès-Tours sera concernée par des travaux, une opération annuelle de maintenance pour "meuler" les rails (leur rendre leur forme d'origine car les rames les usent au quotidien) et contrôler le bon fonctionnement de la ligne aérienne de contact (les fils électriques qui permettent au tram d'avancer en dehors de l'hyper-centre de Tours).

Ces travaux vont se dérouler en deux phases :

du 20 avril au 15 mai pour la maintenance électrique

du 27 avril au 22 mai pour le meulage des rails

Dans les deux cas, les entreprises interviendront la nuit et Fil Bleu assurent que toutes les règles sanitaires en vigueur seront respectées en ces temps d'épidémie de coronavirus. A la différence des autres années, le trafic de fin de soirée du tram ne sera pas perturbé car le service s'arrête plus tôt que d'habitude à cause du confinement. Les riverains doivent tout de même s'attendre à des nuisances sonores entre les stations Marne et Trois Rivières, Gare de Tours et Palais des Sports, Verdun et Suzanne Valadon, Heure Tranquille et Rotière. Aucun chantier n'est prévu les samedis soirs.