Coronavirus en Touraine : les infos indispensables vendredi 17 avril

68 décès en Indre-et-Loire. 79 000 salariés au chômage partiel. Plus de 150 nouvelles contraventions pour non respect du confinement.

Parce que les règles évoluent régulièrement, parce que vous avez besoin d’une info fiable et vérifiée, chaque matin Info Tours publie un point complet sur le coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire. Certains paragraphes se ressemblent mais cet article est mis à jour au quotidien. Les éléments les plus importants ou les plus récents figurent en gras et en gros. Vous trouverez également de nombreux liens vers d’autres articles de notre site afin d’aller plus loin. N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions ([email protected]). Vous pouvez également cliquer ici pour lire tous nos articles sur le coronavirus.

----------------------

Le point sur la situation :

Voici les derniers chiffres communiqués par Santé Publique France :

42 personnes décédées à l’hôpital en Indre-et-Loire (+2), 252 en Centre-Val de Loire (+7). En France, 17 920 morts dont 11 060 à l'hôpital (+436)

252 en Centre-Val de Loire (+7). En France, 17 920 morts dont 11 060 à l'hôpital (+436) 46 malades en réanimation en Touraine (-3 en 24h), 165 dans la région (-16), 6 248 en France (200 de moins)

6 248 en France (200 de moins) 26 personnes décédées dans les établissements médico-sociaux d’Indre-et-Loire (EHPAD) 4 de plus en 24h , 223 dans la région. On compte 1 765 malades dans 287 établissements des 6 départements du Centre-Val de Loire

, 223 dans la région. 3 923 cas confirmés de Covid-19 après test dans la région

139 personnes sorties de l’hôpital et guéries du coronavirus en Touraine, 770 dans la région, quasiment 32 000 en France. A noter que ce chiffre des guérisons correspond aux patients originaires de Touraine. Il ne comprend pas par exemple les personnes originaires d'Île-de-France sorties guéries du CHU ou de la clinique de l'Alliance

Si vous êtes malade, il faut d’abord contacter votre médecin traitant, ou n’importe quel médecin généraliste près de chez vous. Si une consultation est nécessaire, vous serez sans doute convié.e dans un centre médical réservé aux cas suspects de Covid-19. On en trouve 3 à Tours (SOS Médecins Rue de la Dolve près de Jean Jaurès, aux Fontaines à Tours Sud et au gymnase Choiseul à Tours Nord) mais aussi à Amboise, Saint-Avertin, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Loches et Bourgueil. Vous pourrez uniquement y accéder sur rendez-vous.

Dans tous les cas, si vos symptômes s'aggravent, privilégiez l’appel au 15 (le SAMU). Si vous devez vous rendre aux urgences, un parcours dédié aux cas suspects de coronavirus a été mis en place et les personnes sans symptômes suivent un autre chemin, et sont suivies par d’autres médecins.

Gestion de crise :

Afin d’avoir un maximum de lits et de personnel disponibles pour soigner les malades « Covid+ » (selon le jargon médical), les soins non urgents sont reportés sur l’ensemble des hôpitaux et cliniques d’Indre-et-Loire. Les visites sont interdites sauf pour les papas autorisés en salle d’accouchement (mais pas après) ou un parent à la fois pour les enfants qui dorment à Clocheville. Selon l'Agence Régionale de Santé, 2 352 professionnels de la région se sont proposés pour aider dans les services où c'est nécessaire afin d'aider à la gestion de la crise sanitaire.

Le CHU de Tours participe à plusieurs études scientifiques pour faire avancer la recherche sur ce nouveau coronavirus apparu fin 2019 en Chine :

Certains patients sont traités avec de l’hydroxychloroquine pour évaluer l’impact potentiel de cette molécule sur leur état de santé. 36 hôpitaux français sont impliqués dans cette expérience. Le traitement dure 9 jours et les premiers résultats pourraient être dévoilés mi-mai. Ce sont des personnes à risques mais dont l’état n’est pas grave qui sont concernés par ce protocole

pour évaluer l’impact potentiel de cette molécule sur leur état de santé. 36 hôpitaux français sont impliqués dans cette expérience. Le traitement dure 9 jours Ce sont des personnes à risques mais dont l’état n’est pas grave qui sont concernés par ce protocole Pour des personnes dont l’état est plus dégradé, le CHU collabore avec 11 autres hôpitaux afin de tester l’efficacité de l’hydrocortisone.

Les traitements ont débuté début mars. 28 patients sont iimpliqués au CHU. Les premiers résultats sont attendus avant la fin du mois.

Les traitements ont débuté début mars. Face au manque de test, un recueil des symptômes du Covid-19 est en cours afin de voir s’il est possible de détecter la maladie avec certitude sans prise de sang ni prélèvement nasal

Justement, les tests : ils sont pratiqués au CHU de Tours à Bretonneau ou par des laboratoires privés via des drives sur rendez-vous. Les résultats sont connus en 24h. Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a obtenu une autorisation du ministère de la santé pour que le Laboratoire de Touraine puisse analyser des tests. L’enjeu du moment : tester les résidents et le personnel EHPAD. Le Département et Tours Métropole ont également commandé des tests sanguins : plus de 8 000. Ils pourront notamment servir à connaître l’état de santé de leurs personnels dans le futur.

Le CHU de Tours doit recevoir d'ici lundi un automate pour réaliser 200 tests supplémentaires au quotidien, en plus des 200 tests qu'il réalise déjà aujourd'hui. A terme il espère pouvoir en réaliser 1 000 par jour. Le Laboratoire de Touraine à Parçay-Meslay sera lui en capacité de procéder à 600 tests maximum par jour. Il attend encore d'être sollicité.



Tout aussi important que les tests, les protections au quotidien :

Certains soignants (à l’hôpital ou qui interviennent à domicile) disent manquer de masques, parfois FFP2 (les plus protecteurs), parfois même de masques chirurgicaux. Des distributions s’organisent, notamment via le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire (500 000 masques déjà livrés, 1,2 million en attente).

Des distributions s’organisent, notamment via le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire Pour pallier le manque de masques médicaux, des masques en tissu sont fabriqués un peu partout dans le département. Un collectif recensé les initiatives régionales via le groupe Facebook Les Couturières Masquées du Centre-Val de Loire.

Après La Riche, la ville de Joué-lès-Tours a annoncé la commande de 50 000 masques pour 160 000€ afin d'équiper tous ses habitants (38 000 personnes). Montbazon se prépare à faire une distribution de masques en porte à porte. Azay-le-Rideau a lancé un appel aux bénévoles pour fabriquer des masques en tissu. A Tours, 25 000 masques déjà confectionnés seront distribués à partir de lundi 20 avril : 1 000 à des associations et commerçants, 24 000 aux personnes âgées de plus de 65 ans. Les remises de masques se feront sur les marchés, à domicile ou dans des agences postales. 14 000 à 18 000 masques peuvent être fabriqués chaque semaine dans la ville et seront progressivement distribués à toute la population. A Chinon la ville achète aussi des masques pour ses 8 500 habitants.

Tours Métropole annonce via son président une commande globale de 400 000 masques pour équiper l'ensemble des 300 000 personnes qui vivent dans l'agglomération. On ne sait pas encore quand ils seront livrés ni de quelle façon ils seront distribués.

Quant au département d'Indre-et-Loire, il prendra en charge 50% du coût des masques fournis par les communes. Dans la limite d'un coût de 5€ par masque. A noter aussi que plusieurs commerces proposent des masques en tissu à la vente, souvent entre 5 et 7€ l'unité. C'est par exemple le cas de La Manufacture à Joué-lès-Tours, ceux-ci étant fabriqués en Touraine.

Le collectif Makers 37 a annoncé jeudi que plus de 2 100 visières de protection avaient déjà offertes à l'hôpital de Tours, à la clinique de l'Alliance, aux médecins, aux infirmières libérales ou aux EHPAD. 1 500 autres sont en stock, et 350 fabriquées chaque jour. Les distributions vont donc se poursuivre jusqu'à la fin du mois.

La vie confinée :

Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 11 mai. A cette date, les crèches, écoles, collèges et lycées devraient rouvrir progressivement en France mais pas les universités dont celle de Tours. Dans le supérieur, le gouvernement doit travailler à un aménagement des examens. Rappelons que dans les 4 prochaines semaines les règles ne changent pas : toute sortie doit être justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire imprimée, recopiée sur papier libre ou remplie sur smartphone via le site du ministère de l’intérieur. Sans elle vous risquez une amende de 135€, 200€ à la première récidive, jusqu’à 6 mois de prison et 3 750€ d’amende pour plusieurs récidives.

Plus de 3 000 contraventions ont déjà été dressées en Touraine. 162 personnes verbalisées sur 3 000 contrôles mardi dont 47 par la police dans l'agglo de Tours. Trois personnes ont été placées en garde à vue parce que ça faisait déjà 3 fois qu'elles étaient surprises sans attestation. Des dépîts de déchets ont aussi été observés près de Loches et Chinon. La préfète appelle à garder ses déchets jusqu'à la fin du confinement.



Dans la mesure du possible, il est recommandé de sortir en solitaire. Les aires de jeux, parcs publics, bords de cours d’eau ou terrains sportifs sont interdits d’accès sous peine d’amende. Idem pour les forêts et chemins de randonnée. Néanmoins on peut se rendre dans les jardins familiaux/les jardins ouvriers en solitaire et maximum 2h. Les personnes handicapées et celles qui les accompagnent peuvent également sortir plus d’1h et à plus d’1km de leur domicile lors de leurs promenades (contrairement aux autres qui doivent rester dans ce rayon d'1km).

Au dernier pointage, 8 300 entreprises d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 79 000 personnes. Plus de 4 000 dossiers tourangeaux ont été déposés pour bénéficier du fonds de solidarité national soit 5 millions d'€ de sommes versées. 1 300 demandes de remboursement de TVA ont été traitées pour 16 millions d'€, 5 millions d'€ de reports de paiements d'impôts ont été accordés après 300 demandes.



L'Etat garantit 171,69 millions d'€ de prêts pour aider les entreprises en difficulté.

L'archevêque de Tours Mgr Jordy a annoncé une bénédiction de la ville dimanche à 18h30 depuis la Basilique Saint-Martin, notamment pour rendre hommage aux soignants. On apprend aussi que la ville de Saint-Martin-le-Beau met à disposition les clés de son cimetière aux personnes qui souhaitent rendre hommage à leurs proches décédés en se recueillant sur leur tombe. Il suffit de la contacter pour en savoir plus. Dans le département la règle reste la fermeture globale des cimetières.

La liste des annulations d'événements festifs s'allonge : après Terres du Son ou l'American Tours Festival, le concert de Sting prévu le 1er juillet à Chambord (41) aura lieu le 1er juillet 2021 (les billets restent valables). Yzeures'N'Rock est maintenu... pour l'instant. Si le festival finit par être annulé certains artistes reporteront leur contre en Sud-Touraine pour 2021.



A Tours Vitiloire est annulé en juin (pas de report annoncé pour l'instant). La guinguette pourrait ouvrir pendant l'été selon l'évolution de la situation.

Depuis le 16 avril, les adoptions d'animaux de compagnie sont de nouveau possibles à la SPA de Luynes en prenant rendez-vous et après une procédure stricte en ligne et par téléphone. On vous explique ici.Sinon, de multiples initiatives solidaires voient le jour en cette période de pandémie et nous en listons toute une sériedans cet article.

La Fédération Française de Football a annoncé l'arrêt de tous les championnats amateurs. Le Tours Football Club étant 1er de sa poule de National 3, il monte en National 2 en vue de la prochaine saison.

Vie pratique :

Tout commerce qui vend de l’alimentaire est autorisé à ouvrir, mais pas plus tard que 20h30 le soir. Certains ont changé leurs horaires habituels (fermeture le dimanche ou l’après-midi), d’autres limitent le nombre d’entrées simultanées. Il y a aussi les boutiques qui proposent la livraison exprès pendant le confinement et elles sont répertoriéessur le site de la CCI Touraineou sur ceux des mairies (Tours, Joué, Loches, Montlouis…). A Amboise c’est la mairie qui organise directement un système de livraison. Autres commerces autorisés : plans de légumes, tabac, restauration en livraison ou à emporter, pharmacies...

Quelques marchés restent autorisés s'ils accueillent moins de 5 commerçants ou s'ils ont obtenu une dérogation de la préfecture. Certains agriculteurs ont été autorisés à vendre leurs produits devant des grandes surfaces à Tours (La Petite Arche), Vouvray ou Chaveignes. Nous vous détaillons les mesures en vigueur pour les marchés dans cet article, nous vous proposons aussi une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux, parfois en livraison.

-------------------

Le point transports :

Service minimum pour les cars Rémi en Touraine et les bus Fil Bleu pour Tours Métropole. En semaine comptez un tram toutes les 20 minutes à Tours et Joué

Environ 10% des trains circulent, pas de TGV vers Paris Montparnasse mais des Intercités vers Austerlitz

Les abonnements du mois d’avril ne seront pas facturés mais restent valables. Le réseau Rémi est gratuit pour les soignants, étudiants de santé, pompiers ou policiers dans le cadre de leurs déplacements professionnels.

-------------------

Les déchets : dans l'agglo de Tours la poubelle bleue reste collectée une fois par semaine dans les 22 communes, une fois tous les 15 jours pour les bacs jaunes. Les jours de collecte sont dispoibles sur www.tours-metropole.fr. Pour cette semaine de Pâques, les passages d'éboueurs sont décalés d'un jour et s'achèveront samedi. Partout dans le département, les collectes d’encombrants sont suspendues et les déchèteries fermées. Si vous jetez des masques ou du matériel médical il est demandé de les enfermer dans un sac indépendant et de les garder 24h avant de les mettre à la poubelle.

Les déchetteries d'Amboise, Bléré et Château-Renault rouvrent mercredi 22 avril mais uniquement pour les professionnels. Les particuliers ne pourront pas être accueillis. Par ailleurs il faudra s'inscrire à l'avance pour venir faire un dépôt sur rendez-vous : 06 83 83 45 29. Le mobilier, les piles et appareils électriques ne seront pas acceptés.

Comptez une trentaine de bureaux de poste ouverts en Touraine mais certaines demandes ne pourront pas être satisfaites selon vos besoins (vente de timbres, par exemple). Infos et horaires sur le site de l’entreprise. La distribution du courrier est garantie jusqu'à ce vendredi. La semaine prochaine plusieurs bureaux devraient rouvrir. La direction fera un point sur le sujet ce vendredi après-midi.

Les services publics sont fermés à quelques exceptions près (état civil à la mairie pour les naissances et les décès, 10 Maisons de la Solidarité accessibles sur rendez-vous en Indre-et-Loire…). Des permanences téléphoniques sont mises en place, mais parfois difficiles à joindre (la Sécurité Sociale en particulier).

Les commissariats de Tours-Marceau et Joué-lès-Tours restent ouverts mais les plaintes par Internet sont encouragées. Les gendarmeries peuvent recevoir sur rendez-vous avec des vitres en plexiglas sur les bureaux pour éviter les contaminations. Le tribunal ne gère que les audiences urgentes (récidives de sorties sans attestation, violences…). Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire a annoncé mardi la mise à disposition de 1 000 visières de protection pour les policiers et gendarmes du département, donc pour les protéger lors des contrôles.



Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question sur cette page, que faire ?

Bien sûr ! Voici l’adresse mail de la préfecture d’Indre-et-Loire qui répond à toutes les questions sur l’épidémie : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000 ou consulter notre annuaire avec les numéros et adresses mail à contacter pour les services publics, les associations caritatives ou l’aide psychologique.