Coronavirus : 139 guérisons en Touraine, -25% de patients en réanimation en une semaine

Et 83 dans la région.

La courbe est chaque jour un peu plus encourageante. Tous les soirs, Santé Publique France dévoile un bilan chiffré de l'évolution de la maladie et on commence avec cette donnée optimiste : 139 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en Indre-et-Loire depuis le début de la crise, 9 de plus en 24h, 50 en une semaine. En Centre-Val de Loire, 770 personnes ont pu quitter leur chambre et retourner à domicile après un test positif de Covid-19, 83 de plus en une journée, 300 en 7 jours. En France on recense 32 812 retours à domicile (+1 925).

Le nombre de personnes hospitalisées : 187 en Touraine (-8), 964 en Centre-Val de Loire (-32). En réanimation à présent : 46 en Touraine, (3 de moins). Au niveau du Centre-Val de Loire, le nombre baisse aussi, et nettement : 166 contre 181 la veille. En une semaine le nombre de patients en réanimation a chuté de 20% à l’échelle régionale, -25% en Indre-et-Loire.

Concernant les personnes décédées, on en compte 252 dans les hôpitaux régionaux (+7) dont 42 dans ceux d'Indre-et-Loire (+2). Le département le plus touché est l'Eure-et-Loir (58 décès) puis le Loiret (49). Dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, 1 765 malades et 223 décès sont à déplorer (+23), dont 26 en Touraine (+4) soit au total 68 victimes du Covid-19 dans notre département. En France, le nombre total de victimes comptabilisées : 17 920.

Le nombre de tests positifs au Covid-19 est de 3 923 en Centre-Val de Loire (200 de plus).