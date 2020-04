Le Tours FC jouera en National 2 la saison prochaine

Une certitude après l’arrêt du championnat de N3.

La décision était attendue et elle a été confirmée ce jeudi après-midi : en raison de l’épidémie de coronavirus, du confinement et de l’interdiction prolongée des rassemblements, impossible de reprendre la saison de National 3 de football. La FFF a décidé d’arrêter tous ses championnats masculins et féminins, sauf celui de N1 chez les hommes et la première division féminine.

Néanmoins, les instances nationales n’ont pas choisi d’opter pour une saison blanche. Les classements sont gelés à la date du 13 mars avec une adaptation des points pour que toutes les équipes soient à égalité en fonction du nombre de matchs joués. Une fois ce petit calcul comptable effectué, le dernier de chaque classement est relégué au niveau inférieur et les montées au niveau supérieur se font comme prévu initialement.

Du coup, le Tours Football Club qui était largement 1er de la poule de N3 du Centre-Val de Loire obtient son ticket pour le National 2, et ce sera la seule équipe d’Indre-et-Loire à ce niveau. Avoine, Montlouis et le Football Club de l’Ouest Tourangeau sont assurés de rester en N3 la saison prochaine. Saint-Cyr étant avant-dernier, il devrait pouvoir sauver sa place. C’est Dreux qui passera au niveau inférieur.

Cette décision qui intervient avant la fin de saison initialement prévue donne un peu plus de temps au TFC pour construire son nouvel effectif et préparer le championnat de N2. Ce ne sera évidemment pas simple en raison du contexte actuel : les salariés – staff et joueurs – sont au chômage partiel, et tous les clubs sportifs se demandent comment ça se passera pour conserver des partenaires financiers dans les prochains mois en raison de la crise économique. Rappelons qu’à moyen terme, le club Ciel & Noir a pour objectif de retrouver le niveau professionnel quitté il y a deux ans avec sa descente de Ligue 2 en National 1, suivi de sa relégation de N1 à N3 en 2019.