A Tours, Vitiloire 2020 et le Festival du Cirque annulés, la guinguette en sursis

Nouvelles conséquences de l'épidémie de coronavirus.

Lundi soir dans son discours à la télévision, Emmanuel Macron a annoncé que les grands rassemblements de type festivals ne pourraient pas se produire au mieux avant mi-juillet, malgré le scénario qui prévoit un déconfinement progressif de la population à partir du 11 mai. Logiquement, Vitiloire prévu le week-end du 6-7 juin à Tours est impacté et ne pourra pas se tenir à ce moment-là.

Dans le même temps, Tours Métropole indique que le Festival International du Cirque qui se tient chaque année à la Gloriette au début de l'automne ne pourra pas avoir lieu en 2020, à cause d'incertitudes trop grandes quant à la situation sanitaire. D'autres grands événements programmés après le 15 juillet ont pris des décisions similaires sans attendre de consignes nationales.

En revanche, la ville de Tours espère maintenir la guinguette Tours-sur-Loire et La Plage. Evidemment, ces deux événements ne débuteront pas comme prévu le 1er mai de part et d'autre du Pont Wilson. Néanmoins, la muicipalité explique qu'elle étudie les possibilités d'un report pendant l'été, selon l'évolution de l'épidémie. Mais par exemple, il ne fait aucun doute que rien ne se mettra en place avant la réouverture des bars et restaurants dont on ignore complètement la date à ce jour.