Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir mardi 14 avril

3 nouvelles victimes en EHPAD en Touraine. Les villes lancent des appels à la fabrication de masques.

Parce que les règles évoluent régulièrement, parce que vous avez besoin d’une info fiable et vérifiée, chaque matin Info Tours publie un point complet sur le coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire. Certains paragraphes se ressemblent mais cet article est mis à jour au quotidien. Les éléments les plus importants ou les plus récents figurent en gras et en gros. Vous trouverez également de nombreux liens vers d’autres articles de notre site afin d’aller plus loin. N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions ([email protected]). Vous pouvez également cliquer ici pour lire tous nos articles sur le coronavirus.

Le point sur la situation :

Voici les derniers chiffres communiqués par Santé Publique France :

36 personnes décédées à l’hôpital en Indre-et-Loire (chiffre), 214 en Centre-Val de Loire (+13). En France, 14 967 morts dont 9 588 à l'hôpital (+43)

214 en Centre-Val de Loire (+13). En France, 14 967 morts dont 9 588 à l'hôpital (+43) 5 malades en réanimation en Touraine (-1 en 24h), 197 dans la région (+4), 6 821 en France

6 821 en France 15 personnes décédées dans les établissements médico-sociaux d’Indre-et-Loire (EHPAD) 3 de plus en 24h , 175 dans la région. On compte 1 419 malades dans les 6 départements du Centre-Val de Loire

, 175 dans la région. 3 558 cas confirmés de Covid-19 après test dans la région

108 personnes sorties de l’hôpital et guéries du coronavirus en Touraine, 595 dans la région, 27 718 en France

Si vous êtes malade, il faut d’abord contacter votre médecin traitant, ou n’importe quel médecin généraliste près de chez vous. Si une consultation est nécessaire, vous serez sans doute convié.e dans un centre médical réservé aux cas suspects de Covid-19. On en trouve 3 à Tours (SOS Médecins Rue de la Dolve près de Jean Jaurès, aux Fontaines à Tours Sud et au gymnase Choiseul à Tours Nord) mais aussi à Amboise, Saint-Avertin, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Loches et Bourgueil. Vous pourrez uniquement y accéder sur rendez-vous.

Dans tous les cas, si vos symptômes s'aggravent, privilégiez l’appel au 15 (le SAMU). Si vous devez vous rendre aux urgences, un parcours dédié aux cas suspects de coronavirus a été mis en place et les personnes sans symptômes suivent un autre chemin, et sont suivies par d’autres médecins.

Gestion de crise :

Le CHU de Tours a créé une large unité dédiée au coronavirus avec une hausse de son nombre de lits de réanimation. C’est lui qui traite les cas les plus difficiles, majoritairement dans les locaux de Bretonneau. En deuxième ligne, les cliniques privées de Saint-Cyr-sur-Loire et Chambray-lès-Tours sont également mobilisées, puis les plus petits hôpitaux comme Chinon et Loches qui accueillent des patients sans gravité. Une trentaine de malades ont rejoint la Touraine depuis d’autres départements de la région ou l’Île-de-France.



Afin d’avoir un maximum de lits et de personnel disponibles pour soigner les malades « Covid+ » (selon le jargon médical), les soins non urgents sont reportés sur l’ensemble des hôpitaux et cliniques d’Indre-et-Loire. Les visites sont interdites sauf pour les papas autorisés en salle d’accouchement (mais pas après) ou un parent à la fois pour les enfants qui dorment à Clocheville.

Le CHU de Tours participe à plusieurs études scientifiques pour faire avancer la recherche sur ce nouveau coronavirus apparu fin 2019 en Chine :

Certains patients sont traités avec de l’hydroxychloroquine pour évaluer l’impact potentiel de cette molécule sur leur état de santé. 36 hôpitaux français sont impliqués dans cette expérience. Le traitement dure 9 jours et les premiers résultats pourraient être dévoilés mi-mai. Ce sont des personnes à risques mais dont l’état n’est pas grave qui sont concernés par ce protocole

pour évaluer l’impact potentiel de cette molécule sur leur état de santé. 36 hôpitaux français sont impliqués dans cette expérience. Le traitement dure 9 jours Ce sont des personnes à risques mais dont l’état n’est pas grave qui sont concernés par ce protocole Pour des personnes dont l’état est plus dégradé, le CHU collabore avec 11 autres hôpitaux afin de tester l’efficacité de l’hydrocortisone

Face au manque de test, un recueil des symptômes du Covid-19 est en cours afin de voir s’il est possible de détecter la maladie avec certitude sans prise de sang ni prélèvement nasal

Justement, les tests : ils sont pratiqués au CHU de Tours à Bretonneau ou par des laboratoires privés via des drives sur rendez-vous. Les résultats sont connus en 24h. Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a obtenu une autorisation du ministère de la santé pour que le Laboratoire de Touraine puisse analyser des tests. L’enjeu du moment : tester les résidents et le personnel EHPAD. Le Département et Tours Métropole ont également commandé des tests sanguins : plus de 8 000. Ils pourront notamment servir à connaître l’état de santé de leurs personnels dans le futur. Lundi soir Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir du 11 mai, toutes les personnes présentant des symptômes auront les moyens d'être testées pour savoir si elles sont infectées par le Covid-19 ou pas.

Plus urgent que les tests, les protections au quotidien :

Certains soignants (à l’hôpital ou qui interviennent à domicile) disent manquer de masques, parfois FFP2 (les plus protecteurs), parfois même de masques chirurgicaux. Des distributions s’organisent, notamment via le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire (500 000 masques déjà livrés, 1,2 million en attente).

Des distributions s’organisent, notamment via le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire Pour pallier le manque de masques médicaux, des masques en tissu sont fabriqués un peu partout dans le département. Un collectif recensé les initiatives régionales via le groupe Facebook Les Couturières Masquées du Centre-Val de Loire. Hébergées à La Riche, certaines d’entre elles préparent des masques pour l’ensemble de la population de la commune (10 500 personnes)

Et à propos des masques en tissu, un message du maire de Montlouis-sur-Loire :

Les villes de Chambray-lès-Tours et Saint-Pierre-des-Corps ont également lancé des appels similaires (infos sur leurs sites web). A Tours, jeudi 9 avril, 350 personnes sont venues retirer du matériel au CCAS pour confectionner des masques qui seront remis cette semaine à la ville avant leur distribution.

Lundi soir le chef de l'Etat a annoncé que les professions qui seront exposées au grand public pourront être équipées de masques mais Emmanuel Macron n'a pas annoncé une obligation nationale de se couvrir le visage.

La vie confinée :

Lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé un prolongement du confinement jusqu'au 11 mai. A cette date, les crèches, écoles, collèges et lycées devraient rouvrir progressivement en France mais pas les universités dont celle de Tours. Dans le supérieur, le gouvernement doit travailler à un aménagement des examens. Les grands événements seront interdits au moins jusqu'à mi-juillet ce qui concerne par exemple Avoine Zone Groove, l'American Tours Festival ou Terres du Son qui sont prévus avant cette date.

Rappelons que dans les 4 prochaines semaines les règles ne changent pas : toute sortie doit être justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire imprimée, recopiée sur papier libre ou remplie sur smartphone via le site du ministère de l’intérieur. Sans elle vous risquez une amende de 135€, 200€ à la première récidive, jusqu’à 6 mois de prison et 3 750€ d’amende pour plusieurs récidives.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de sortir en solitaire (mais un magasin n’a pas le droit de vous refuser l’entrée avec un enfant qui n’est pas en âge de rester à la maison et les promenades entre personnes confinées ensemble sont tolérées). Les aires de jeux, parcs publics, bords de cours d’eau ou terrains sportifs sont interdits d’accès sous peine d’amende. Idem pour les forêts et chemins de randonnée. Néanmoins on peut se rendre dans les jardins familiaux/les jardins ouvriers en solitaire et maximum 2h. Les personnes handicapées et celles qui les accompagnent peuvent également sortir plus d’1h et à plus d’1km de leur domicile lors de leurs promenades (contrairement aux autres qui doivent rester dans ce rayon d'1km).

Les dernières infos :

Au dernier pointage, plus de 6 000 entreprises d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 53 000 personnes. Plus de 3 300 sociétés tourangelles ont déjà bénéficié du fonds de solidarité national. Certains chantiers du BTP pourraient reprendre comme l’élargissement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Les mesures de l'Etat pour le chômage partiel seront prolongées jusqu'à la fin du confinement avec de nouvelles mesures pour le secteur du tourisme, par exemple. Des aides seront versées aux familles modestes avec enfants et aux étudiants les plus précaires.

On a appris ce lundi que la Marche des Fiertés de Tours qui rassemble chaque année des milliers de personnes n'aura pas lieu comme prévu le 4 juillet. Elle pourrait être reportée au second semestre.

Déjà la semaine dernière, Tours Evénements a annoncé un nouveau report de la Foire de Tours, finalement programmée du 10 au 18 octobre. On en saura plus dans quelques jours pour Vitiloire ou Les Années Joué. D’autres festivals et événements grand public sont en sursis. Sinon, Aucard de Tours dit réfléchir à un report :

A partir de ce jeudi 16 avril, les adoptions d'animaux de compagnie seront de nouveau possible à la SPA de Luynes en prenant rendez-vous et avec une attestation spéciale. Il s'agit d'une décision nationale.

De multiples initiatives solidaires voient le jour en cette période de pandémie et nous en listons toute une sériedans cet article.

Dernière initiative en date : celle de l'association de restaurateurs Touraine Gourmande qui va confectionner des mignardises pour les soignants de l'hôpital Bretonneau.

Pause :

Dans la communauté de communes Loches Sud Touraine, les éboueurs ont accroché les dessins et messages de remerciements trouvés sur leurs tournées :

Vie pratique :

Tout commerce qui vend de l’alimentaire est autorisé à ouvrir, mais pas plus tard que 20h30 le soir. Certains ont changé leurs horaires habituels (fermeture le dimanche ou l’après-midi), d’autres limitent le nombre d’entrées simultanées. Il y a aussi les boutiques qui proposent la livraison exprès pendant le confinement et elles sont répertoriéessur le site de la CCI Touraineou sur ceux des mairies (Tours, Joué, Loches, Montlouis…). A Amboise c’est la mairie qui organise directement un système de livraison. Autres commerces autorisés : plans de légumes, tabac, restauration en livraison ou à emporter, pharmacies...

Quelques marchés restent autorisés s'ils accueillent moins de 5 commerçants ou s'ils ont obtenu une dérogation de la préfecture. Certains agriculteurs ont été autorisés à vendre leurs produits devant des grandes surfaces à Tours (La Petite Arche), Vouvray ou Chaveignes. Nous vous détaillons les mesures en vigueur pour les marchés dans cet article, nous vous proposons aussi une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux, parfois en livraison.

Les collectes de déchets reprennent ce mardi. Attention : à cause du lundi de Pâques férié elles sont décalées d'une journée, par exemple pour Tours Métropole et s'étendront jusqu'à samediu.

Rappel : dans l'agglo la poubelle bleue reste collectée une fois par semaine dans les 22 communes, une fois tous les 15 jours pour les bacs jaunes. Partout dans le département, les collectes d’encombrants sont suspendues et les déchèteries fermées. Si vous jetez des masques ou du matériel médical il est demandé de les enfermer dans un sac indépendant et de les garder 24h avant de les mettre à la poubelle.

Le point transports :

Service minimum pour les cars Rémi en Touraine et les bus Fil Bleu pour Tours Métropole. En semaine comptez un tram toutes les 20 minutes à Tours et Joué

Environ 10% des trains circulent, pas de TGV vers Paris Montparnasse mais des Intercités vers Austerlitz

Les abonnements du mois d’avril ne seront pas facturés mais restent valables. Le réseau Rémi est gratuit pour les soignants, étudiants de santé, pompiers ou policiers dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Seuls les vols sanitaires ou militaires sont assurés à l’aéroport de Tours. Le stationnement n’est pas payant en centre-ville à Tours, pareil à Saint-Pierre-des-Corps.

La Poste avait une trentaine de bureaux ouverts en Touraine la semaine dernière, d’autres devraient rouvrir dans les prochains jours comme Chambray-lès-Tours (mercredi) mais certaines demandes ne pourront pas être satisfaites selon vos besoins. Infos et horaires sur le site de l’entreprise. La distribution du courrier se fait sur 4 jours à partir de ce mardi.

Les services publics sont fermés à quelques exceptions près (état civil à la mairie pour les naissances et les décès, 10 Maisons de la Solidarité accessibles sur rendez-vous en Indre-et-Loire…). Des permanences téléphoniques sont mises en place, mais parfois difficiles à joindre (la Sécurité Sociale en particulier). Les commissariats de Tours-Marceau et Joué-lès-Tours restent ouverts mais les plaintes par Internet sont encouragées. Les gendarmeries peuvent recevoir sur rendez-vous avec des vitres en plexiglas sur les bureaux pour éviter les contaminations. Le tribunal ne gère que les audiences urgentes (récidives de sorties sans attestation, violences…).

Les associations de lutte contre les violences familiales restent actives et joignables. Les numéros sont dans notre annuaire. A noter : Le Planning Familial maintient les accueils téléphoniques au 02 47 20 97 43 du lundi au vendredi de 14h à 16h. L'association est également joignable via le Messenger de sa page Facebook pour répondre à toutes questions sur la vie affective et sexuelle ainsi que sur les violences.



Pour des raisons d’économies la ville de Fondettes a choisi de réduire l’éclairage public après 21h30. Pour des raisons de sécurité, la ville de Tours a décidé de ne rien changer, à part de réduire l’intensité de certains lampadaires LED. Certains centres de loisirs ouvrent pour accueillir les enfants des personnels de santé, des forces de l’ordre ou des travailleurs sociaux qui n’ont plus école avant la reprise des cours le 27 avril.

Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question sur cette page, vous pouvez m’aider ?

Bien sûr ! Voici l’adresse mail de la préfecture d’Indre-et-Loire qui répond à toutes les questions sur l’épidémie : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000 ou consulter notre annuaire avec les numéros et adresses mail à contacter pour les services publics, les associations caritatives ou l’aide psychologique.