Coronavirus : l'annuaire des initiatives solidaires en Touraine

Pour les soignants, les commerçants, les personnes isolées...

La décision d'instaurer un confinement pour lutter contre le coronavirus a plongé la France et l'Indre-et-Loire dans une situation inédite... créant pas mal de difficultés pour des personnes isolées, des entreprises obligées de fermer ou des équipes soignantes mal équipées pour gérer l'épidémie. Cela di, depuis plusieurs semaines, les initiatives solidaires ou appels aux dons affluent. Nous allons essayer d'en rassembler un maximum sur cette page. Pour compléter la liste, contactez nous par mail : [email protected].

Pour les soignants et les professions mobilisées :

On peut d'abord citer l'appel aux dons lancé par le Fonds de Dotation du CHRU de Tours, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des équipes de l'hôpital. Le lien pour participer à la collecte se situe ici.Des appels aux dons de masques, surblouses à manches longues et autres protections ont également été lancés par l'Agence Régional de Santé, par l'hôpital mais aussi les EHPAD, les infirmières libérales ou autres personnes qui oeuvrent au quotidien pendant cette crise. Contactez-les directement si vous avez des propositions de dons à faire. Sinon, plusieurs collectifs appellent à utiliser des imprimantes 3D afin de fabriquer des visières de protection. Vous trouverez plus d'infos dans cet article.

Pour venir en aide aux soignants ne souhaitant pas rentrer chez eux, la proposition de l'Hôtel Mondial de Tours qui met ses chambres à disposition gratuitement a reçu un très bon accueil. L'auberge de jeunesse The People Hostel a également ouvert ses portes Avenue de Grammont. La ville de Tours finance elle des chambres d'hôtels pour certains agents d'EHPAD.

De nombreux professionnels de la grande distribution ou des métiers de bouche se sont mobilisés pour apporter des repas aux soignants, et donc un peu de réconfort (Leclerc Fondettes, Auchan Chambray-lès-Tours, les Charcutiers-traiteurs d'Indre-et-Loire, des boulangeries, Les Vergers de la Manse, le restaurant Boll'N'Roll à Tours...). Pour soutenir à la fois les soignants ET les petits producteurs et artisans qui manquent de clients en ce moment, un appel au financement de repas préparés à partir de produits tourangeaux a été lancé. Vous pouvez aider à leur fabrication en donnant en ligne à partir de 8€. On vous explique par ici.

Ce mardi l'association Touraine Gourmande annonce le lancement d'un projet de soutien aux équipes de l'hôpital Bretonneau à Tours. Des restaurateurs fourniront aux infirmières et aux médecins de quoi se restaurer autour de mignardises élaborées à base de produits offerts par Metro et DGF Touraine. Les livraisons se feront les mardis et vendredis pendant au moins 3 semaines annonce le président de la structure, le chef Cyril Plateau de La Liodière à Joué-lès-Tours.

Autre initiative de soutien aux soignants : la vente de badges par des commerçants de Chinon ou par un entrepreneur via sa page Facebook. Et puis on peut parler des ventes aux enchères comme Un Coeur un Maillot, où des sportifs donnent des objets comme des maillots ou paires de chaussures afin de récolter des dons. L'ancien footballeur tourangeau Olivier Giroud y participe notamment.

Les routiers n'ont pas été oubliés avec la proposition d'un hôtel de Château-Renault de mettre des douches à leur disposition le temps d'une pause ou l'entreprise DGF Touraine qui a apporté une machine à café disponible gratuitement pour compenser l'interdiction d'utiliser celle en fonction le reste du temps. Sur l'air de Tours-La Longue Vue, Vinci Autoroutes a mandaté un food truck pour servir des repas gratuits aux chauffeurs.

Pour protéger tout le monde :

De nombreux couturiers et couturières se mobilisent pour fabriquer des masques en tissu qui peuvent remplacer des masques chirurgicaux pour des commerçants ou des personnes qui sortent, ou qui n'ont plus de masques médicaux. Le groupe Facebook Les Couturières Masquées du Centre-Val de Loire centralise les informations, patrons et appels aux dons pour assurer une forte production (rien que la ville de La Riche a commandé des masques pour ses 10 500 habitants). Parmi les besoins du moment : des élastiques qu'on peut faire à partir de vieux t-shirts.

La ville de Tours (pour plus d'infos : [email protected]) ou La Ressourcerie La Charpentière se sont également engagées dans la fabrication de masques. La société JFA Machines à Coudre a prêté du matériel aux Couturières Masquées pour faciliter leur production.

La marque de mode tourangelle Mardi Matin a également lancé un appel aux dons pour financer la fabrication de masques via son fournisseur portugais.

Pour les personnes isolées :

Avant l'arrivée de l'attestation sur smartphone, on a vu fleurir des dépôts d'attestations papier dans des halls d'immeubles, pour aider les personnes sans imprimante. Pour celles qui ne sont pas connectées, des mairies comme Tours, Avoine et Saint-Avertin proposent des attestations imprimées à leur accueil. Plusieurs associations proposent des livraisons de courses comme l'Ordre de Malte ou La Croix Rouge d'Indre-et-Loire. Ponctuellement aussi les Restos du Coeur. Globalement la plupart des associations caritatives maintiennent leur activité en cette période de confinement, avec des adaptations (aux Restos du Coeur ou à La Table de Jeanne-Marie par exemple). Vous trouverez leurs contactsdans notre autre annuaire.

Pour soutenir les résidents d'EHPAD isolés dans leurs chambres, vous pouvez leur envoyer des lettres ou des dessins de vos enfants. Prenez contact avec les établissements les plus proches de chez vous pour connaître les modalités d'envois. Des maisons de retraite de Tours ([email protected]) ou Bourgueil ont notamment lancé des appels.

Des réseaux de solidarité entre voisins se sont aussi créés par exemple via le site www.mesvoisins.fr ou www.nextdoor.com, ou de façon plus informelle. Cela permet notamment à des personnes âgées de se faire livrer des courses.

Pour les commerçants fermés :

Un site propose d'acheter des bons cadeau à utiliser après le confinement dans des boutiques indépendantes. De quoi leur offrir un peu de trésorerie aujourd'hui pour éviter une fermeture définitive. Vous pourrez ensuite venir choisir votre marchandise dans les rayons. On vous détaille l'opération si vous cliquez ici.Un autre site à l'esprit similaire s'est créé et il est accessible ici.

A noter que pour soutenir de petits producteurs en manque de marchés ou de clients professionnels, certaines grandes surfaces les accueillent sur leurs parkings (Auchan Tours Nord mercredi et samedi, Intermarché Chaveignes...). Renseignez-vous sur les dates et heures de présences auprès des magasins et découvrez ici notre article pour manger Touraine pendant le confinement (et même après).

Pour les restaurateurs :

A part certains établissements qui font de la vente à emporter ou en livraison, les restaurants ont stoppé leur activité partout en Indre-et-Loire. Difficile période mais sur un site on peut commander des repas ou des prestations d'hôtels et de spas à utiliser une fois le confinement levé, de quoi offrir un peu de trésorerie immédiate à des entreprises qui en ont besoin. On vous explique dans cet article.

Les autres initiatives solidaires du moment :

Malgré le confinement, donner son sang reste autorisé et même encouragé car les poches peuvent manquer. L'EFS reste ouvert à l'hôpital Bretonneau et certaines villes tourangelles organisent des collectes. On vous dit tout dans cet article.

A partir de ce jeudi 16 mars, la SPA de Luynes pourra de nouveau organiser des adoptions d'animaux moyennant une autorisation spéciale et une prise de rendez-vous en amont.

L'application de garde d'enfants Freebulle offre des créneaux aux familles qui en ont besoin. Des propositions de gardes d'enfants solidaires ont également été postées sur plusieurs groupes Facebook locaux.