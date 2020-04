A cause du coronavirus, la Marche des Fiertés de Tours reportée fin 2020

Mais on ne connait pas encore la date.

Après l'annulation du festival métal Hellfest ou du festival parisien Solidays, il faut s'attendre - dans les prochains jours - à de nombreuses annonces similaires. Toutes liées à la crise actuelle du coronavirus. Même après la fin du confinement (dont la date est encore inconnue), l'heure ne sera pas aux grands rassemblements. Cela dit, plusieurs organisateurs de manifestations cherchent une parade pour maintenir l'événement sous une autre forme (un Printemps de Bourges virtuel, par exemple) ou le reporter en fin d'année (c'est le cas de la Foire de Tours dont l'édition 2020 est désormais annoncée du 10 au 18 octobre).

Un report, c'est aussi ce vers quoi on se dirige pour la Marche des Fiertés. Chaque année, plusieurs associations tourangelles dont le Centre LGBTI de Touraine organisent ce défilé qui rassemble toujours plusieurs milliers de personnes. "Nous savons que cette journée est indispensable à la visibilité des personnes LGBTI+, à la lutte contre les discriminations, à la solidarité ainsi qu’à la défense de nos droits et de nos libertés. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour maintenir cet évènement exceptionnel" lit-on dans un communiqué publié ce lundi 13 avril.

Néanmoins, c'ets une certitude, cette édition 2020 ne pourra pas avoir lieu comme prévu le samedi 4 juillet. "Nous recherchons activement une date durant le dernier semestre 2020 et qui vous sera communiquée ultérieurement. Cette décision a été prise dans l’intérêt de préserver la santé et la sécurité de chacun·e·s dans ce contexte de crise sanitaire mais également afin de garantir la qualité de nos évènements durant la semaine culturelle et lors de la Marche des fiertés" écrit le centre LGBTI qui prévoit par ailleurs d'organiser des événements avec ses partenaires pour les soutenir.