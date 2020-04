[Questions conf #8] "J'ai l'impression qu'il y a 7 dimanches dans la semaine"

On prend des nouvelles d'Alexandre Blond, du Petit Futé.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spéciale "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage d'Alexandre Blond, responsable de l'édition tourangelle du Petit Futé. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

----------------

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? Mon jardin et surtout une glycine en plein fleurissement.



Est-ce que tu t’es organisé une petite routine de confinement ? Une routine papa au foyer avec au programme activités diverses et variées pour occuper les enfants (kapla, puzzle, coloriage, lecture, gommettes, etc..) et télétravail pendant la sieste.



Qu’est-ce que tu n’as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Prendre le temps de cuisiner la semaine pour toute la famille



Une image qui marque ce confinement d'après toi ? Le calme en plein centre-ville et cette impression d’avoir 7 dimanches dans la semaine



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? De revoir ma ville comme je l’aime : dynamique, pleine de vie et surtout retrouver mes commerces, restaurants et bars préférées.



Qui as-tu très envie de revoir en vrai après le confinement ? Ma famille et mes amis.



Un lieu où tu as très envie de retourner ? Les bords de Loire.



Le 1er voyage que tu feras après le confinement ? En France bien sur ! Bretagne certainement…



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? Ils sont très sympas, 10/10 !



Ce confinement est-il bon pour l’avenir de l’humanité ? Seul l’avenir nous le dira ! Mais il y aura un avant et un après… Il faudra changer nos comportements et consommer autrement.



Le plat qui remonte le moral en confinement ? Barbecue accompagné d’un verre de vin du Val de Loire.



La recette super simple à réaliser si on ne veut pas ressortir faire des courses ? Le moelleux au chocolat de Pierre Hermé (250 g de beurre / 250g de chocolat / 200 g de sucre / 70g de farine / 4 œufs) - Prévoir une séance de gainage pour avoir bonne conscience.



C'est quoi ta meilleure recette de pâtes ? Tagliatelles al dente au pesto et copeaux de parmesan tout simplement.



Un livre à lire pendant cette période ? L’intégrale de T’choupi !



Un disque à écouter pour garder le moral ? Queen - Greatest hits



Le film mythique qu’il faut absolument revoir ?Pulp Fiction



La série à regarder d’un seul coup ?Le Bureau des légendes



Une vidéo YouTube à partager ? Cette vidéo me donne des frissons à chaque fois !

Un pari sur la date de fin du confinement ? 11 mai 2020



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Restez chez vous !