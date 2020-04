Coronavirus en Touraine : les liens et numéros de téléphone utiles pendant le confinement

Mairies, associations caritatives, aide psychologique... Voici notre annuaire.

Depuis le début du confinement, chaque matin, Info Tours vous propose un point avec toutes les infos essentielles du jour en Indre-et-Loire. Cet artile en est un dérive avec la liste des numéros et liens utiles pour répondre à vos questions ou vous apporter une aide, matérielle ou psychologique. Pour ajouter une adresse ou un contact, n'hésitez pas à nous écrire.

---------------------

Pour répondre à vos questions :

Qu'est-ce qui est autorisé ou pas pendant le confinement ? Comment fonctionnent les entreprises ? Que faire en cas d'urgence ? Pour répondre à ce type de questions vous pouvez appeler le numéro vert national dédié au coronavirus : 0 800 130 000 ou écrire à la préfecture d'Indre-et-Loire qui a ouvert une adresse mail dédiée : [email protected]. Le site Internet de la préfecture peut également s'avérer utile, ne serait-ce que pour y retrouver la dernière version de l'attestation de déplacement dérogatoire : www.indre-et-loire.gouv.fr.

Services publics :

Transports : le réseau bus-tram Fil Bleu de l'agglo de Tours est perturbé pendant le confinement et ses horaires mis à jour en temps réel sont disponibles sur www.filbleu.fr ou sur l'appli mobile Fil Bleu. Pour la SNCF qui réduit fortement le trafic, rendez-vous sur www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire ou sur www.remi-centrevaldeloire.fr, un site où vous trouverez également les informations sur les lignes de cars Rémi. Pour les trains grandes lignes, utilisez www.oui.sncf ou l'application Assistant SNCF sur smartphone, mise à jour chaque soir à 17h.

Collecte des déchets : pour connaître les jours de collecte théoriques des poubelles grises ou jaunes dans Tours Métropole utilisez l'application TM Tours ou le site www.tours-metropole.fr. Pour les autres communautés de communes du département, n'hésitez pas à les appeler ou à visiter leur site Internet.

La Poste : pour savoir quels sont les bureaux ouverts et quels sont leurs horaires il faut cliquer ici;

Lignes spécifiques :

Les mairies sont fermées (sauf pour l’état civil, les décès ou quelques démarches urgentes). En revanche elles restent mobilisées par téléphone, parfois avec des services spéciaux :

02 47 21 60 00 : le standard de la mairie de Tours accessible 7 jours sur 7 de 8h à 20h



02 47 80 11 11 : le numéro de Tours Métropole, 02 47 80 12 12 pour les déchets

02 47 48 48 40 : le standard de la ville de Saint-Avertin qui propose une aide aux plus vulnérables

07 72 16 35 77 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Loches

02 47 88 11 44 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Fondettes les mardis et vendredis de 14h à 17h

02 47 45 42 11 : la ligne pour venir en aide aux personnes isolées à Azay-le-Rideau

02 47 36 24 47 : la ligne pour venir en aide aux personnes en difficulté à La Riche

Pour Joué-lès-Tours, les informations sont en ligne via ce lien

Pour trouver les coordonnées des autres villes et les informations pratiques spécifiques à chaque commune, n’hésitez pas à consulter leur site Internet ou les réseaux sociaux.

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire met ses infos coronavirus en ligne par ici et répond à vos questions par mail : [email protected]

Police / Justice : la pré-plainte en ligne est à privilégier sur ce site. Des avocats proposent un premier rendez-vous d'assistance gratuit si nécessaire, en consultant le site www.avocat.fr.

Les courses :

A Amboise, un système de livraison de courses se met en place pour les plus vulnérables (infos par mail : [email protected]).

A Tours,une carte en ligne répertorie les commerces qui livrent pendant le confinement.

A Joué-lès-Tours, les commerces qui restent ouverts ou qui livrent sont listés ici

Les autres liens utiles sont dans cet article.

L'économie :

Pour les entreprises tourangelles qui cherchent des réponses à leurs questions il y a :

Education / Jeunesse :

Le site spécial de l'université de Tours pendant l'épidémie : http://coronavirus.univ-tours.fr

Le site de l'Académie Orléans-Tours : https://www.ac-orleans-tours.fr

Le Bureau Information Jeunesse de Tours reste joignable au 02 47 64 69 13

Solidarité / Aide psychologique :

La Croix Rouge d’Indre-et-Loire aussi apporter une aide, appelez-la au 09 70 28 30 00. Le site des Restos du Coeur d'Indre-et-Loire qui poursuivent aussi leur activité : il est là. Et www.spf37.org pour le Secours Populaire d'Indre-et-Loire.

Pour donner un coup de main :

Aide aux victimes :

L’association France Victimes 37 reste joignable au 02 47 66 87 33. Le CIDFF37 peut aussi fournir une assistance aux femmes victimes par mail : [email protected]. Par ailleurs, pour donner l’alerte en cas de violences au domicile, il est possible de se rendre en pharmacie et de signaler une situation d’urgence en utilisant le code « Masques 19 ».

Concernant l'enfance en danger en Indre-et-Loire, il faut contacter ce mail si vous avez une information préoccupante à communiquer (par exemple des situations de violences) : [email protected], ou le numéro national 119. La Maison des Droits de l'Enfant reste également ouverte par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h : 07 88 62 21 50.

Santé / Soutien psychologique :

Le numéro à contacter si besoin d'un dentiste en urgence : 02 47 05 63 52.

Une aide psychologique est proposée aux soignants au 0 805 23 23 36. Au CHU de Tours, une cellule constituée de psychiatres et psychologues est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h et joignable au 02 47 47 77 00 pour tous les professionnels de santé du département. Une autre cellule d'écoute peut soutenir les familles et proches de personnes endeuillées au 02 47 47 75 00 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Le Centre hospitalier de Loches propose une permanence téléphonique du Centre Médico Psychologique à destination de toute personne isolée ou en détresse : 02 47 91 31 20, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h (possibilité de laisser un message et d'être rappelé en dehors de ces horaires).

Des psys d'Indre-et-Loire sont à votre écoute gratuitement pour une première séance par téléphone et sont répertoriés sur le site www.ff2p.fr. A Joué-lès-Tours, le psychologue Julien Wehdeking assure une permanence chaque mardi, mercredi et jeudi de 9h à 18h au 06 63 51 16 16. Karen Pinel fait de même les lundis, mercredis et vendredis au 06 99 97 04 08.

Sos Amitié est joignable au 09 72 39 40 50



Le Planning Familial maintient les accueils téléphoniques au 02 47 20 97 43 du lundi au vendredi de 14h à 16h. L'association est également joignable via le Messenger de sa page Facebook pour répondre à toutes questions sur la vie affective et sexuelle ainsi que sur les violences.

Le Centre LGBTI de Touraine organise toujours des permanences d'accueil et d'écoute mais via le web le mercredi de 17h à 19h30 et le samedi de 14h à 16h30 via Discord. L'association est également joignable via ses réseaux sociaux ou le mail [email protected].

La Maison des Adolescents maintient une écoute au 02 47 22 20 69 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour sa part l'Espace Santé Jeunes peut être contacté au 02 47 05 07 09 (du lundi au vendredi de 14h à 17h) ou au 06 51 21 40 50 pour les parents (lundi de 14h à 16h, jeudi de 10h à 12h). Et une cellule psychologique tous les jours de 13 à 16h au 06 51 21 40 50.