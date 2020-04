[Vidéo du jour] Le clip confiné du lycée Vaucanson pour souhaiter bonnes vacances aux élèves

Sur fond de Pharrell Williams.

Nous sommes en confinement depuis près d'un mois, 4 semaines pour être précis, et on en a vu passer des vidéos originales depuis le début des restrictions de déplacements. Souvent pour rendre hommage aux équipes soignantes et aux professions mobilisées pour faire tourner le pays en cette période de crise du coronavirus... Mais aussi des clips amusants comme celui arrivé jusqu'à nous ce week-end, pile au début des vacances scolaires.

En effet mardi 14 avril les élèves des écoles, collèges et lycées d'Indre-et-Loire ne recevront pas de nouveaux cours. Ils et elles sont en vacances pour deux semaines... Des vacances confinées, mais des vacances quand même. Sans que l'on connaise la date de la "vraie" rentrée, celle où les enfants se retrouveront ensemble en classe. La seule chose qui est sûre c'est que le bac et le brevet se feront via le contrôle continu et que si les cours reprennent avant l'été, la date de début des grandes vacances reste inchangée : le 4 juillet.

En attendant le retour des élèves "en vrai", les équipes de la vie scolaire du lycée Vaucanson de Tours ont produit un clip avec des petits messages, des chorégraphies rigolotes, un peu de mise en scène... Le tout sur fond musical avec Happy, le tube de Pharrell Willimas. Un travail de groupe, avec l'aide d'un élève : Samuel Couturier.

Voici le clip en question :