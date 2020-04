[Questions conf #6] "Mon goûter ce confinement : pain-camembert-harissa"

On prend des nouvelles de Pierre-Alexandre Moreau, président des cinémas Studio de Tours.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spéciale "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage du président des cinémas Studio de Tours (actuellement fermés) Pierre-Alexandre Moreau. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

----------------

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? La mer



Est-ce que tu t'es organisé une petite routine de confinement ? Réunions en Skype plusieurs fois pour semaine pour les Studio. Ça permet de rester connecté avec mes camarades (qui me manquent). Ce n'est pas évident de ne plus se voir, et on voit à quel point on forme une grande famille (ouais c'est méga cliché mais c'est ce qui ressent tous)



Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? La lecture, je conseille les livres de Laurent Gaudé qui est pour moi la plus belle plume contemporaine.



Tu sors de temps en temps ? Pour faire quoi ? Rarement, j'évite aux maximum les contacts. Ou pour aller chercher du pain, et faire mes goûters camembert harissa (jugez pas please)



Tu es déjà sorti sans attestation ? Le premier jour je l'ai oublié à la maison (parce qu'il m'arrive d'être étourdi)



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? C'est la perspective de l'après qui me fait tenir. Quand les Studio rouvriront, on a prévu de faire une belle, grande et joyeuse fête. Des amis DJ sont déjà volontaires (pour ne pas citer Rowan et Damussel).



Qui as-tu très envie de revoir en vrai après le confinement ? Mes amis. Leur folie et leur douceur me manquent terriblement.



Un lieu où tu as très envie de retourner ? Les Studio, je me rends compte à quel point ils sont dans mon ADN.



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? 2, pace que les gens ici sont solidaires et c'est beau à voir (mais j'ai pas mis 1, car il y a ce voisin au fond qui nous regarde chelou)



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? La crise qu'on traverse est dramatique sur le plan sanitaire, mais je pense qu'elle permet de panser et de repenser le monde. Quand on voit que les phénomènes de déforestation et de pollution massive ont accéléré la propagation du virus, beaucoup de gens sont en train de prendre conscience que la crise sanitaire et la crise sociale et écologique appellent aux mêmes solutions.



Le plat qui remonte le moral en confinement ? Tout ce qui est à base de fromage fondu et de patates. Mention spécial pour l'aligot (oui oui, même avec du soleil ça reste une bonne idée)



Un livre à lire pendant cette période ?Salina, les trois exils, de Laurent Gaudé chez Actes Sud.



Un disque à écouter pour garder le moral ? Zandoli, l'EP de Charlotte Adigéry (dont l'incroyable Paténipat). C'est solaire et ça réchauffe les cœurs



Le film mythique qu'il faut absolument revoir ?Dead Man, de Jim Jarmusch. C'est voyage poétique et fantasmagorique avec Johnny Deep et une BO sublime écrite et composée par Neil Young.



Un 2e film à voir absolument (parce qu'on a le temps) ?Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?, de Robert Aldrich, parce que Bette Davis et Joan Crawford, deux monstres sacrés du cinéma hollywoodien, s'y affronte. Elles sont méchantes et effrayantes, et c'est jouissif.



Un film très long qu'il faut voir (parce qu'on a vraiment beaucoup de temps) ?Titanic évidemment. Mais j'en voudrais toute ma vie à James Cameron : JACK POUVAIT TENIR SUR LA PLANCHE.



La série à regarder d'un seul coup ?High Maintenance, une série HBO qui fait le portrait de New-York à travers un livreur en vélo de marijuana. Une des plus belles et plus sensibles séries de ces dernières années.



Une vidéo YouTube à partager ? Un live de Anderson .Paak, un musicien formidable que m'a découvrir Yacin, un ami, et que j'associerais toujours à cet after à Berlin (tu t'en rappelles hein ?)

Un pari sur la date de fin du confinement ? 1 juin (ouais je suis pessimiste)



Envie de nous dire quelque chose pour conclure ? Quelqu'un pourrait m'expliquer le concept des apéros Skype ? J'ai pas compris la hype autour de ça.