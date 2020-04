[#MIAM] Un site web pour aider les restaurants tourangeaux à surmonter le confinement

Vous achetez une prestation aujourd'hui... et vous en profiterez à la réouverture du restau.

Il y a quelques jours on vous parlait de ce site Internet sur lequel on peut acheter des bons cadeau dans des commerces indépendants pour leur offrir un peu de trésorerie aujourd'hui vu qu'ils n'ont pas grand chose pour surmonter le confinement qui les oblige à fermer. A leur réouverture, vous pourrez ensuite leur rendre visite et acheter ce qu'il vous plait en déduisant votre bon d'achat de la facture finale.

Le même principe existe pour les restaurants, spas ou hôtels. Depuis le soir du 14 mars la plupart d'entre eux sont fermés. Les hôtels peuvent ouvrir mais il n'y a plus grand monde pour y dormir (0 touriste), quant aux restaurants ils peuvent uniquement servir à emporter ou en livraison, la plupart ont donc décidé de mettre leurs cuisines à l'arrêt et leurs équipes au chômage partiel.

Néanmoins, les établissements continuent à avoir des frais (loyers, charges...) et donc ils ont besoin de trésorerie pour payer ce qui n'a pas pu être décalé. Voilà pourquoi un site permet d'acheter aujourd'hui un menu ou uen prestation à consommer après le confinement.

"ll s'agit d'offrir aux gens que l'on aime un bon cadeau pour un dîner, un massage ou un week-end, valable dès la levée du confinement.#quarantAIME soutient également "Tous unis contre le virus" née de l'alliance entre la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur, qui lutte au quotidien pour nous protéger et trouver des solutions efficaces pour venir à bout de ce virus, avec 5 % des ventes reversées ! Pour cette opération, nous travaillons complètement bénévolement et nous ne prenons aucune commission sur les ventes. Mieux, les frais de paiement sont intégralement à notre charge (1,5 % HT)" explique la société MyBeezBox à l'orrigine du projet.

Plus de 400 établissements sont déjà référencés en France. Parmi eux, des Tourangeaux : le Domaine de la Grangée, Le Clos d'Amboise, Le Château de Pray, L'Aubinière... Retrouvez la liste complète ici. Si vous pensez partir dans d'autres régions pour des vacances, vous pouvez aussi acheter des bons partout en France.