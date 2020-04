Coronavirus en Touraine : les infos indispensables samedi 11 avril

39 décès en Touraine. Des patrouilles de gendarmes pour surveiller les entreprises.

Le point sur l’épidémie :

Pour suivre l’évolution de la maladie, l’Agence Régionale de Santé publie un bulletin quotidien à 20h. Voici les dernières données :

30 décès à l'hôpital en Indre-et-Loire (+2 en 24h), 179 dans toute la région (+15 en 24h)

211 personnes en réanimation en Centre-Val de Loire (+4 en 24h) dont 61 en Touraine

dont 61 en Touraine 3 244 cas confirmés dans les 6 départements de la région (300 de plus en 24h)

123 décès recensés dans les établissements médico-sociaux de la région (dont les EHPAD), 9 en Indre-et-Loire. 1 230 malades, dont 345 cas confirmés de Covid-19. Mais ces chiffres ne comprennent pas tous les établissements de la région (ils concernent 238 établissements). 5 décès ont notamment été recensés à l'EHPAD du Parc de Chambray-lès-Tours

malades, dont 345 cas confirmés de Covid-19. Mais ces chiffres ne comprennent pas tous les établissements de la région (ils concernent 238 établissements). 13 197 morts depuis le début de l'épidémie en France (8 598 à l'hôpital, +578 en 24h)



Près de 25 000 personnes sont sorties guéries de l'hôpital (95 en Indre-et-Loire), +2 000 en une journée



Rappelons que tous les malades ne sont pas dépistés, certaines formes non graves de la maladie nécessitent seulement un suivi par téléconsultation à domicile. Il reste conseillé d’appeler son médecin traitant en cas de toux, fièvre ou difficultés respiratoires, et le SAMU uniquement si la situation se détériore.

A noter que les urgences reçoivent beaucoup moins de monde que d'habitude mais pas d'inquiétude : si vous devez y aller il y a un parcours sécurisé sans risque de croiser des cas suspects de Covid-19. Les médecins de ce pôle ne traitent pas les personnes venant pour le coronavirus.

Les personnes hospitalisées sont en priorité accueillies au CHU de Tours mais peuvent également être dirigées vers la clinique NCT+ (Alliance) à Saint-Cyr-sur-Loire, la clinique Vinci à Chambray-lès-Tours ou les autres hôpitaux publics du département pour les cas peu graves. Des patients en provenance d’autres département de la région ont été transférés vers l’Indre-et-Loire ainsi que plusieurs malades d’Île-de-France afin de désengorger des services pleins à craquer. A ce jour, l’hôpital tourangeau dispose de suffisamment de lits pour tous les malades. Il ouvre de nouveaux services selon les besoins.

Gestion de crise :

Le pic épidémique est estimé autour du 10-15 avril par les professionnels du CHU de Tours. L'hôpital a débuté vendredi 3 avril l’expérimentation d’un traitement à l’hydroxychloroquine, molécule popularisée par les déclarations du Marseillais Didier Raoult. Ce test est mené avec 35 autres hôpitaux. Au total 1 200 malades y participeront : certains recevront le traitement en complément des autres soins, d’autres un médicament placebo (mais sans le savoir). Le lancement d'une autre expérience scientifique a été annoncé ce jeudi : le CHU de Tours teste l'hydrocortisone pour des patients admis dans le service réanimation. Le protocole est partyagé avec une douzaine d'autres hôpitaux. Au total près de 300 patients devraient participer à l'étude avant de déterminer si cette solution est efficace... ou pas.

Pour concentrer un maximum de moyens de l’hôpital et des cliniques sur le coronavirus les soins non urgents sont reportés et les visites aux patients adultes interdites. Pour les enfants de Clocheville, un seul parent est autorisé à leur rendre visite. En revanche après plusieurs jours de polémique, la maternité Vinci de Chambray-lès-Tours accepte de nouveau les papas en salle d'accouchement mais avec certaines protections. L'interdiction de leur venue au profit d'une communication en visio pendant la naissance avait déclenché la colère de nombreuses familles et le lancement d'une pétition.

Pour remercier les soignants de leur travail, les dépanneurs d'Indre-et-Loire ont klaxonné devant la clinique NCT+ de Saint-Cyr-sur-Loire jeudi soir à 20h. D'autres initiatives similaires ont été observées ailleurs en France. De leur côté, des charcutiers du département offrent 700 parts de Pâté de Pâques aux soignants.

Concernant les tests, le CHU peut en faire 200 par jour (50 au début). D'autres sites se mettent en place pour en réaliser, par exemple dans des laboratoires du groupe ABO+ (Loches, Chinon, Chambray et Amboise) et ceux du groupe Cerballiance (Saint-Cyr-sur-Loire, Tours-Grammont, Joué-lès-Tours et Avoine) en mode drive (prélèvement depuis la voiture). Ces tests se font uniquement sur prescription médicale. Le Laboratoire de Touraine (de Parçay-Meslay) a également obtenu l’autorisation de pratiquer ces tests ce qui devrait augmenter la capacité globale des prélèvements : jusqu’à 1 000 en plus chaque jour.

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire a commandé 6 000 tests sanguins pour déterminer si une personne a été - ou non - exposée au Covid-19, donc par exemple si elle a été infectée sans développer de symptômes. Tours Métropole en a également commandé 2 500. C'est une entreprise française qui va fournir ces deux collectivités.

Les médecins généralistes sont également très mobilisés dans la gestion de cette crise sanitaire. Des centres médicaux « Spécial Covid-19 » ont été montés à Tours (gymnase Choiseul au nord, Rue de la Dolve chez SOS Médecins à Tours Centre, aux Fontaines à Tours Sud), Joué-lès-Tours (à l’Espace Clos Neuf), Savonnières, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps, Loches, Amboise ou Bourgueil. Ils sont uniquement accessibles sur rendez-vous. Pour certains patients à domicile, un suivi est assuré par des infirmières libérales.

Pour informer sur le coronavirus, la ville de Tours organise une visioncoférence grand public en direct jeudi 16 avril à 18h30 avec l'infectiologue Guillaume Gras du CHU de Tours. Ce sera à voir sur sa chaîne YouTube.

Solidarité :

A propos des masques :

Si vous en avez moins de 500 vous pouvez les apporter directement à une infirmière, un EHPAD, un médecin…

Pour plus de 500 masques il faut contacter les autorités. Par exemple le CHU de Tours : [email protected]

Si vous confectionnez des masques en tissu, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Couturières Masquées du Centre-Val de Loire (elles ont besoin d’élastiques et de tissus pour poursuivre leur activité). Autre solution : écrire à [email protected]

Plusieurs milliers de masques en tissu ont déjà été fabriqués en quelques semaines (il est conseillé de les laver fréquemment et d’en changer régulièrement). Dans un autre domaine, un collectif s’est créé pour fabriquer des visières protectrices avec des imprimantes 3D.

Les plus de 7 000 assistants de vie d'Indre-et-Loire qui travaillent auprès des personnes âgées vont recevoir (enfin) des masques de protection, à retirer en pharmacie. La dotation : 3 à 9 masques par particulier employeur et par semaine.

L’Agence Régionale de Santé a également relayé un appel aux dons de surblouses (à manches longues) car les hôpitaux en manquent, notamment le CHU de Tours. Une plateforme www.renfort-covid.fr est en place pour les professionnels de santé prêts à aider dans des zones en tension.

Le confinement au quotidien :

La principale règle est simple : RESTEZ CHEZ VOUS ! Toute sortie doit se faire avec une attestation de déplacement dérogatoire:

sur papier (version imprimée - dispo ici - ou recopiée à la main)

sur smartphone depuis ce lundi 6 avril (vous pouvez en générer une en cliquant ici).

Si vous n’avez pas de motif valable pour circuler (courses alimentaires, raison de santé, travail, convocation judiciaire…) vous risquez une amende de 135€. L’activité physique (marche, footing) est limitée à 1h à 1km de son domicile maximum. 2h de sortie pour un déplacement dans un jardin familial. On peut aussi se déplacer pour un motif familial (aide aux personnes vulnérables, garde d’enfant, enterrement) ou pour faire du bénévolat. Les personnes handicapées et celles qui les accompagnent peuvent sortir plus d’1h et ne sont pas obligées de rester dans un rayon d’1km autour du domicile.

En fin de semaine le tribunal de Tours a condamné un homme de 21 ans qui a violé 5 fois le confinement. Cet habitant de La Riche a écopé de 140h de travail d'intérêt général. Le parquet avait requis 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

Les forêts, les bords de Loire, du Cher ou de la Vienne, les parcs urbains et autres aires de jeux sont interdits. Dans la mesure du possible les sorties doivent se faire en solitaire. Il faut respecter 1m de distance minimum entre deux personnes.

Vie pratique :



Pour faire des courses, on peut aller au supermarché ou dans n’importe quel magasin qui vend de l’alimentaire (y compris les cavistes ou les jardineries qui vendent des plants de légumes). Attention : tous doivent fermer à 20h30, maximum. Les stations-services, tabacs, banques, laveries, pharmacies ou garages peuvent rester ouverts (mais ce n’est pas forcément le cas, ou alors seulement sur rendez-vous, renseignez-vous). Les restaurants peuvent uniquement servir en livraison ou à emporter. Quelques marchés restent autorisés s'ils accueillent moins de 5 commerçants ou s'ils ont obtenu une dérogation de la préfecture. La mairie de Tours annonce la réouverture du marché des Halles le mercredi à partir du 15 avril (mais pas le samedi).

Certains agriculteurs ont été autorisés à vendre leurs produits devant des grandes surfaces à Tours (La Petite Arche), Vouvray ou Chaveignes.Nous vous détaillons les mesures en vigueur pour les marchés dans cet article, nous vous proposons aussi une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux, parfois en livraison. A Tours, plus de 50 magasins assurent désormais un portage à domicile. Plusieurs mairies proposent des livraisons de courses (Amboise, Loches, Sainte-Maure-de-Touraine).

Tours Métropole va ouvrir un point de retrait de produits locaux mardi 14 avril dans l'après-midi à la Gloriette, avec un circuit sécurisé pour éviter les contaminations. Les commandes seront à faire via le site www.mangeztouraine.fr.

Comme Tours ou Joué, la ville de Loches vient de mettre en ligne un annuaire des commerçants ouvertset des producteurs locaux.Pareil pour Montlouis-sur-Loire. A l'échelle départementale, le Chambre de Commerce et d'Industrie a elle aussi publié un annuaire de tous les commerces ouverts en ce moment. Il précise s'il y a un drive, de la livraison et les horaires d'ouverture spéciaux pour le confinement. Cliquez ici pour voir la carte avec déjà 200 entreprises référencées.

Un mot de vos poubelles : la priorité est donnée aux ordures ménagères (1 ramassage par semaine pour Tours Métropole). La collecte des déchets recyclables est parfois assurée (tous les 15 jours pour Tours Métropole). Les déchèteries sont fermées et les récupérations d’encombrants suspendues. Pour connaître les jours de collecte, renseignez-vous auprès de votre mairie ou consultez le site www.tours-metropole.fr ainsi que l’application TM Tours. Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié. Ce sac doit être conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères. Brûler ses déchets est interdit.

La ville de Saint-Cyr-sur-Loire a annoncé la reprise dès mardi 14 avril de certains services d'entretien comme la tonte de pelouse dans les parcs.

Le réseau Fil Bleu maintient environ 30% des bus et des trams, les abonnés ne seront pas prélevés en avril. La SNCF fait rouler 10% des TER et zéro TGV entre Tours et Paris. Là-aussi, pas de prélèvement en avril pour les abonnés Rémi, ce qui vaut également pour le bus. Les transports régionaux sont mêmes gratuits pour les professionnels de santé, pompiers, policiers ou étudiants de santé qui font des déplacements professionnels (sur présentation d’un justificatif). A Tours et Saint-Pierre-des-Corps, le stationnement est gratuit jusqu'à la fin du confinement.

Les commissariats de Tours Centre (Rue Marceau) et Joué-lès-Tours sont les seuls encore ouverts et les dépôts de plainte en ligne sont à privilégier via le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. La gendarmerie d'Indre-et-Loire a annoncé la mise en place d'un service Tranquillité Séniors. Une adresse mail spécifique est désormais disponible pour signaler toute personne isolée ou en difficulté : [email protected].

Le groupement de gendarmerie d’Indre-et-loire a mis en place un dispositif "opération tranquillité entreprise". Il s'agit pour les chefs d’entreprise volontaires de se signaler auprès de leur brigade pour être inscrits dans un registre spécifique et pouvoir bénéficier d’une surveillance adaptée des patrouilles de gendarmerie.

Les bureaux de poste sont fermés ce samedi. La semaine prochaine on devrait avoir plus que 29 bureaux ouverts. La ville de Chambray-lès-Tours a annoncé que le sien accueillerait de nouveau du public du lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf lundi qui est férié pour Pâques). Les retraits reprendront à partir de mercredi 15. Plus d'infossur le site de La Poste.

La Sécurité Sociale en Indre-et-Loire reconnait qu'il est difficile de la joindre en ce moment par téléphone comme par mail car les demandes sont nombreuses et les effectifs moins nombreux que d'habitude. Certains agents font des heures supplémentaires y compris le samedi. Attention : il faut envoyer vos feuilles de soins par courrier car les boîtes aux lettres de dépôts de la CPAM37 sont condamnées pour la période de confinement.

Globalement, retenez que sauf urgence (naissance, décès…) les services publics sont fermés, ou uniquement ouverts sur rendez-vous. Des permanences téléphoniques sont assurées à la CAF, la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou le centre des impôts. Les entreprises peuvent contacter la DIRECCTE, l’URSSAF ou la CCI Touraine, entre autres. 10 Maisons de la Solidarité du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire restent ouvertes 1 à 2 demi-journées par semaine.

PRATIQUE ! Nous avons mis en ligne un annuaire avec toutes les informations utiles sur les services publics pendant le confinement (liens, numéros de téléphone). Cliquez ici pour le découvrir.

Au dernier pointage, 4 628 entreprises d'Indre-et-Loire ont demandé une mise en place du chômage partiel ce qui concerne 39 907 personnes.

Pour aider les sociétés en difficulté, l'URSSAF a reporté les échéances de mars pour 4 234 employeurs tourangeaux, soit plus de 26 millions d'€. A cette somme s'ajoute plus de 11 millions d'€ pas encore payés par des travailleurs indépendants. Concernant le fonds de solidarité, 2 274 entreprises tourangelles ont demandé à en bénéficier pour plus de 3 millions d'€. Dans le BTP, les chantiers non urgents sont suspendus. Ça représente près de 9 entreprises sur 10 à l'arrêt à l'échelle du Centre-Val de Loire.

Concernant l'éducation, ça y est c'est les vacances ! La date de la vraie rentrée en classe n'est pas connue. Pendant les deux prochaines communes, les enfants de soignants, travailleurs sociaux ou policiers pourront être accueillis en centres de loisirs.

Au rayon politique, on a appris mercredi que la députée tourangelle Fabienne Colboc était nommée co-référente du groupe de travail sur le sport et la vie associative pour assurer le suivi des initiatives mises en place face à la crise du Covid-19. Objectif : s'assurer que les dispositifs gouvernementaux répondent aux besoins du secteur sportif et associatif. Plusieurs auditions sont prévues pour répertorier les demandes et suivre l'évolution de la situation. Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et la région Centre-Val de Loire ont déjà annoncé des mécanismes de soutien avec maintien de subvention pour les événements annulés.

Après le rugby (US Tours) et le basket (UTBM), c'est désormais la saison de volley qui est terminée. 1er de Ligue A avant le confinement, Tours n'est pas déclaré champion mais se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Le club pourrait également disputer comme prévu la demi-finale de la Coupe de France (et la finale en cas de qualification) lors d'un final four qui pourrait être organisé en septembre. Le club a donné son accord.



Dans la registre événementiel, les Fêtes Musicales de Touraine et le Festival de la Grange de Meslay ont été annulés cette semaine. La Foire de Tours reportée en octobre (à partir du 10). Décision la semaine prochaine pour Vitiloire et Les Années Joué.

