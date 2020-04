ReplayTouraine #27 – Faits divers, les Remparts recrutent, Marina Rollman… 3 infos sans rapport avec le Covid-19

Mais qui se sont passées cette semaine.

Chaque samedi, Info Tours revient sur les infos marquantes de la semaine mais en cette période de confinement, on a décidé de faire les choses différemment avec un article garanti sans coronavirus.

1 – Faits divers

Feux de voiture et rodéos à la Rabière, agressions dans la rue à Ligueil… Plusieurs événements ont marqué la semaine des forces de l’ordre. Les incendies de véhicules sont ainsi assez réguliers au sud de Joué-lès-Tours. A Richelieu, un homme accusé de violences sur sa compagne a été condamné à 6 mois de prison ferme et incarcéré.

2 – Du nouveau aux Remparts

Après la nomination d’un nouvel entraîneur la semaine dernière, le club de hockey sur glace de Tours poursuit la préparation de sa nouvelle saison avec le recrutement d’Alexis Birolini, qui a déjà porté les couleurs tourangelles et revient donc dans la ville en tant que défenseur. « Revenir à Tours, c’est une grande joie, confie ‘Biro’ sur le site du club. C’est autant le joueur qui le dit, séduit par le défi sportif et le projet de jeu proposé par le coach Julien Guimard, que le père de famille, convaincu par le discours du président Stéphane Raisin. Marie, Elio et moi sommes enchantés et on souhaite s’inscrire dans la durée ici. »

Ce n’est pas la seule nouvelle de la semaine. Alex Pisarik prolonge son contrat aux Remparts : « Tours est une équipe ambitieuse, et c’est essentiel pour moi de sentir cette dynamique. Je suis ravi de ce qui se met en place, à commencer par l’arrivée d’un coach à propos duquel je n’ai entendu que du bien. J’ai hâte de travailler avec Julien Guimard et de retrouver la glace. Pour ma quatrième saison en France, continuer de porter le maillot de Tours est une fierté. J’espère apporter le plus possible à l’équipe et au club, en faisant partie des leaders du groupe » dit le Tchèque dans un communiqué.

Enfin, on a appris le départ de Gaspr Susanj qui était à Tours depuis deux ans pour un club de Ligue Magnus. D’autres annonces sont à venir selon le club.

3 – Marina Rollman en Touraine

En ce moment l’heure est plutôt aux annonces de reports ou annulations d’événements mais Cheyenne Prod travaille aussi à la programmation d’événements nouveaux dont le spectacle de la géniale Marina Rollman, Un spectacle drôle. Il sera présenté le 17 mars 2021 à 20h30 à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Tarifs : 30 à 35€.