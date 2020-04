[Questions conf #4] "Personne se moque : moi, j'adore écouter du Cabrel"

La pâtissière Julie Alves répond à nos questions.

A situation exceptionnelle, rubrique exceptionnelle : pendant toute la durée du confinement, Info Tours vous propose de répondre à un questionnaire spéciale "Je reste chez moi". Aujourd'hui voici le témoignage de Julie Alves ou Ju'lie Pâtisse, blogueuse, responsable du salon de thé du Jardin des Prébendes et associée du salon de thé/restau Oshi Moshi by Julie dans le Vieux-Tours. Vous voulez aussi raconter votre confinement ? Ecrivez-nous : [email protected]

Tu vois quoi depuis ta fenêtre ? Mon jardin en travaux... On attend que le maçon vienne faire la terrasse ! Il continue de travailler pendant le confinement donc ça ne devrait pas tarder !



Est-ce que tu t'es organisé une petite routine de confinement ? J'ai surtout décalé toute ma routine habituelle... Debout 10h, petit dej, un épisode d'une série, sport 1 jour sur 2 (ou sur 3 si j'ai vraiment pas envie), rangement de maison et après j'essaie de me mettre des missions chaque jour. Donc un peu de compta (le truc que je remets toujours au lendemain en temps normal), travaux dans la maison, cuisine et photo pour Insta, rangement/tri. En fin de journée c'est série ou jeu de société jusqu'à 2h du matin !



Qu'est-ce que tu n'as jamais le temps de faire et que tu as enfin réussi à réaliser depuis le début du confinement ? Les travaux de notre maison et ma compta. J'ai même repeins le bureau de la chambre d'amis !



Combien de temps tu passes devant un écran chaque jour confinée ? Je dois dire la vérité ? Euh euh entre 4 et 10h !!



Quand tu sors c'est pour quoi ? Faire les courses ou aller aux Prébendes chercher de quoi assouvir les demandes de mon comptable pour le bilan 2019.



Avoue... Est-ce que tu es déjà sortie sans ton attestation ? Non je suis trop une flipette moi !



De quoi tu rêves à la fin du confinement ? Un gros repas avec la famille et les copains pour fêter mon 29éme anniversaire !



Qui as-tu très envie de revoir en vrai après le confinement ? Ma famille et ma petite filleule d'amour ❤️



Un lieu où tu as très envie de retourner ? Le jardin des Prébendes parce que en vrai mon lieu de travail je l'aime beaucoup !



Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tes voisins sont insupportables ? 1, les voisins de gauche ont dû partir dans leur maison en Normandie avant le confinement du coup bah ils sont pas là et à gauche ce sont des retraités adorables !



Ce confinement est-il bon pour l'avenir de l'humanité ? Je trouve que ça nous permets de se recentrer sur l'essentiel, que la vie est bien trop courte et qu'il faut en profiter simplement. (Oui il y a du négatif aussi mais je veux qu'on ne retienne que le positif)



Le plat qui remonte le moral en confinement ? Les lasagnes avec un bon fondant au chocolat !



La recette super simple à réaliser si on ne veut pas ressortir faire des courses ? Les œufs cocottes ! Pour un œuf cocotte, mettre dans un ramequin qui passe au four, de la crème fraîche, du jambon, sel, poivre, l'oeuf et du fromage de votre choix ! 10 minutes au four et c'est prêt