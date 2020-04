Coronavirus en Touraine : 89 personnes sont sorties guéries de l'hôpital

7 de plus en 24h.

L'épidémie de coronavirus est suivie au jour le jour par les autorités. En début de soirée elles publient un bilan chiffré de l'évolution de la maladie et le 1er chiffre que nous souhaitons mettre en avant le voici : 89 personnes sont sorties guéries de l'hôpital en Indre-et-Loire, on en comptait 82 mercredi soir. En Centre-Val de Loire, 474 personnes ont pu quitter leur chambre et retourner à domicile après un test positif de Covid-19, plus de 23 000 dans tout le pays (200 de plus en 24h).

Tout de même le nombre de personnes hospitalisées reste conséquent : 864 dans les 6 départements de notre région dont 193 en Indre-et-Loire, 61 en réanimation ou soins intensifs. Au niveau du Centre-Val de Loire, 208 personnes sont sous respirateur artificiel ce jeudi, 7 066 dans toute la France, +369 en 24h.

Concernant les personnes décédées, on en recense 164 dans les hôpitaux régionaux dont 28 dans ceux d'Indre-et-Loire (23 de plus en 24h). Le département le plus touché est l'Eure-et-Loire (37 décès) puis le Loiret (32). Dans les EHPAD et établissements médico-sociaux, 1 1171 malades et 99 décès sont à déplorer, dont 6 en Touraine soit au total 34 victimes du Covid-19 dans notre département. On en compte désormais 12 210 sur l'ensemble du territoire, 8 044 à l'hôpital.

Le nombre de tests positifs au Covid-19 est de 2 944 en Centre-Val de Loire, 86 334 dans toute la France.