Vitiloire, Années Joué, festivals d'été... Les grands événements tourangeaux seront-ils maintenus ? Annulés ? Reportés ?

La grande incertitude après le report de la Foire de Tours.

La décision n'a pas surpris grand monde mais elle ouvre la voie à beaucoup de questions : le célèbre festival de métal Hellfest n'aura pas lieu cette année en Loire-Atlantique, reporté en 2021 à cause de la crise du coronavirus. A ce jour, impossible de savoir si un grand rassemblement de ce genre sera autorisé au mois de juin. Et, franchement, vu l'état de la situation sanitaire, il y a peu de chances que la réponse soit positive. Les organisateurs ont donc joué la prudence, se disant également que les spectateurs n'auraient pas forcément envie de prendre le risque de se retrouver aglutinés les uns avec les autres seulement quelques semaines après la fin du confinement, d'autant plus avec un nombre conséquent de personnes venues de l'étranger.

Pas de Hellfest cette année... Forcément une déception pour les habitués, et on en compte pas mal en Touraine. Justement, notre département aussi s'apprête à voir déferler des foules chaque année dès l'arrivée des beaux jours. Sauf que plus le temps passe, plus l'incertitude grandit sur le maintien de telles manifestations.

A Tours Evénements, on a choisi de reporter pour la 2e fois la Foire de Tours. Prévue du 1er au 10 mai elle avait été décalée du 29 mai au 7 juin avant d'être finalement repoussée du 10 au 18 octobre, toujours avec son village gastronomique iconique. Si elle maintient pour l'instant son American Tours Festival du 3 au 5 juillet, la société Tours Evénements concède néanmoins que jusqu'en juin toutes ses prestations sont annulées ou reportées, salons grand public comme congrès d'entreprises. La Dreamhack - événement autour du jeu vidéo - fait partie de la liste.

Le décalage de la Foire qui devait s'achever le 7 juin amène à s'interroger sur d'autres rendez-vous programmés à ce moment-là. Ce jeudi la ville de Tours indique qu'elle se laisse encore quelques jours de réflexion pour maintenir, aménager, reporter ou annuler son événement annuel Vitiloire qui rassemble des dizaines de vignerons de tout le Val de Loire sur deux jours (dates 2020 : 6 et 7 juin). A Joué-lès-Tours, on se pose également des questions sur Les Années Joué, le plus grand rassemblement populaire de la ville, plus grand festival d'art de rue de la région lui aussi programmé le 1er week-end de juin. Une décision définitive sera prise mi-avril.

En fait, les organisateurs attendent beaucoup des décisions gouvernementales, et notamment de la prochaine allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce lundi 13 avril à 20h. Il devrait donner une date de report pour la fin du confinement. Fin avril ? Début mai ? Mi mai ? On l'ignore totalement mais dans le milieu de l'événementiel, on comprend bien que même à la fin du confinement total, la vie ne reprendra pas d'un coup comme avant, autrement dit les grands rassemblements ne seront pas possibles. Le festival Aucard de Tours qui doit débuter la 2e semaine de juin à la Gloriette s'y prépare depuis plusieurs semaines en garantissant que, quoi qu'il arrive, il y aura une édition 2020, même si ça doit se faire sous une autre forme (rappelons que l'événement avait déjà été quasi entièrement annulé en 2016 après les grandes inondations, et qu'il avait su rebondir).

On se demande aussi quel sera l'avenir des autres festivals (Avoine Zone Groove, Terres du Son, Yzeures'N'Rock...). A l'heure où nous écrivons ces lignes, on ne sait pas. Mais certaines voix commencent à s'élever pour dire qu'il faudra attendre l'été 2021 pour revivre la ferveur des grandes scènes en plein air.