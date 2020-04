La Touraine masquée : vous nous avez envoyé vos photos, et ça vous va super bien !

Des masques souvent fait maison.

Le discours politique commence à changer : au début de l'épidémie de coronavirus on nous disait que porter un masque n'était utile qu'en cas de symptômes de la maladie. Maintenant on commence à entendre que se couvrir le visage avec un masque à chaque sortie pourrait être une solution afin d'éviter un regain de la maladie lors du déconfinement. Des villes comme Nice, Cannes ou Seaux (près de Paris) ont même annoncé que le port d'un masque va devenir obligatoire sous peine d'amende.

Quand on sort aujourd'hui en Indre-et-Loire, on croise au fil des semaines de plus en plus de personneavec un masque. Evidemment les professionnels de santé, mais aussi les commerçants voire les clients. Faute de masques chirurgicaux disponibles, ce sont souvent des accessoires fait maison en tissu qui couvrent le nez et la bouche. En les lavant à haute température, on peut potentiellement les réutiliser (pas trop longtemps) et des couturières bénévoles en font par milliers à Tours, La Riche, Saint-Avertin...

Bref, le masque, et même le masque en tissu, va prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Au point de devenir un accessoire de mode ? Et pourquoi pas ! On vous a demandé de nous envoyer vos photos alors les voici, et vous allez justement voir qu'il y a de la créativité ! Continuez d'ailleurs à nous faire parvenir vos selfies : [email protected].

1 - Les masques d'Arnaud

2 - Le masque fait maison d'Alexandra

3 - Les masques portés Résidence du Colombier à Tours Nord

4 - Joli masque cousu main

5 - Les masques de Maryline

6 - Le masque de Sylvie

7 - Le masque de Christèle confectionné par une association

8 - Le masque de Caroline

9 - Le masque de Cécile

10 - Le masque animalier de Danièle

11 - Les masques fait maison d'Ingrid et Sarah

12 - Les masques de Martine

13 - Le masque tropical d'Olivier, chauffeur de taxi

14 - Le masque de Delphine, infirmière libérale