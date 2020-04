La Foire de Tours de nouveau reportée… cette fois en octobre

Préparez vos agendas.

A l’heure où on écrit ces lignes, le confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus doit théoriquement se terminer le 15 avril. Il devrait être prolongé, et on ignore encore jusqu’à quand. On ne sait pas non plus comment le déconfinement va s’organiser. Beaucoup trop d’incertitudes pour qu’un événement qui rassemble des milliers de personnes puisse se tenir fin mai.

Ainsi, la Foire de Tours édition 2020 a été décalée pour la 2e fois. A l’origine, elle devait débuter le 1er mai et s’achever dix jours plus tard. Plus de 200 000 personnes participent à l’événement chaque année au Parc Expo, dans ses halls ainsi que sur le Village Gastronomique. Après l’interdiction des grands rassemblements début mars, Tours Evénements avait annoncé son report du 29 mai au 7 juin, en se disant que ça devrait passer. Mais non, tout porte à croire qu’à cette période les grands rassemblements ne seront toujours pas d’actualité.

La société annonce donc ce mardi 7 avril un report de la Foire de Tours… à l’automne, précisément du 10 au 18 octobre (le 10 est un samedi). « Tout comme nous, de nombreuses foires en France ont décidé de reporter leur événement à l'identique au 2nd semestre 2020, estimant qu'à cette période le plus gros de la crise sanitaire sera derrière nous » lit-on dans un communiqué envoyé à la rédaction d’Info Tours.

« Nous vous promettons de tout mettre en œuvre pour faire de cette édition, aux couleurs de l'Espagne, un grand rendez-vous avec des animations originales sans oublier les concerts en fin de journée, les multiples shows et surprises dans les différents espaces. Soirée d'ouverture exceptionnelle de la Foire le vendredi 9 octobre pour le Village Gastronomique et fermeture des portes le 18 octobre, premier week-end des vacances de la Toussaint » écrit également Tours Evénements.

Une information qui pose forcément des questions : quid de Vitiloire, autre grand événement prévu début juin ? Ou des festivals comme Aucard de Tours voire l'American Tours Festival début juillet, également au Parc Expo ? Il est encore trop tôt pour le savoir.