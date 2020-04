Coronavirus en Touraine : ce qu’il faut savoir lundi 6 avril

Un décès supplémentaire en Indre-et-Loire. Des changements pour La Poste ce lundi.

C'est devenu une habitude : chaque matin Info Tours publie un point complet sur le coronavirus et ses conséquences en Indre-et-Loire.

Le point sur l’épidémie :

Pour suivre l’évolution de la maladie, l’Agence Régionale de Santé publie un bulletin quotidien à 20h. Voici les dernières données :

18 décès à l'hôpital en Indre-et-Loire (+1 en 24h), 115 dans toute la région (+8 en 24h)

196 personnes en réanimation en Centre-Val de Loire (une seule de plus en 24h)

2 363 cas confirmés dans les 6 départements de la région (91 de plus en 24h)

62 décès recensés dans les établissements médico-sociaux de la région (dont les EHPAD), 4 en Indre-et-Loire. 940 malades, dont 222 cas confirmés de Covid-19. Mais ces chiffres ne comprennent pas tous les établissements de la région

5 889 décès à l'hôpital en France (+357 en 24h), 2 189 dans les EHPAD et établissements médico-sociaux

Rappelons que tous les malades ne sont pas dépistés, certaines formes non graves de la maladie nécessitent seulement un suivi par téléconsultation à domicile. Il reste conseillé d’appeler son médecin traitant en cas de toux, fièvre ou difficultés respiratoires, le SAMU uniquement si la situation se détériore.

Les personnes hospitalisées sont en priorité accueillies au CHU de Tours mais peuvent également être dirigées vers la clinique NCT+ (Alliance) à Saint-Cyr-sur-Loire, la clinique Vinci à Chambray-lès-Tours ou les autres hôpitaux publics du département. Des patients en provenance d’autres département de la région ont été transférés vers l’Indre-et-Loire ainsi que plusieurs malades d’Île-de-France afin de désengorger des services pleins à craquer. A ce jour, l’hôpital tourangeau dispose de suffisamment de lits pour tous les malades. Il ouvre de nouveaux services selon les besoins.

Gestion de crise :

Le pic épidémique est estimé autour du 10-15 avril par les professionnels du CHU de Tours. Environ 5 personnes sortent guéries chaque jour (mais restent suivies à distance). En cas de saturation, l'hôpital travaille à la mise en place d'oxygénation de patients à domicile avec suivi par un médecin traitant. Il a débuté vendredi 3 avril l’expérimentation d’un traitement à l’hydroxychloroquine, molécule popularisée par les déclarations du Marseillais Didier Raoult. Ce test est mené avec 35 autres hôpitaux. Au total 1 200 malades y participeront : certains recevront le traitement en complément des autres soins, d’autres un médicament placebo (mais sans le savoir). Le protocole durera 9 jours et dans le meilleur des cas on connaître les premiers résultats dans la 2e quinzaine de mai.

Une autre expérience scientifique est en cours au CHU de Tours pour tenter de diagnostiquer la maladie avec certitude, mais sans test.

Rappelons que pour concentrer un maximum de moyens de l’hôpital et des cliniques sur le coronavirus les soins non urgents sont reportés et les visites aux patients adultes interdites (la maternité Vinci dit également non aux papas dans les salles d’accouchement). Pour les enfants de Clocheville, un seul parent est autorisé à leur rendre visite.

Concernant les tests, le CHU peut en faire 200 par jour (50 au début). D'autres sites se mettent en place pour en réaliser, par exemple dans des laboratoires du groupe ABO+ (Loches, Chinon, Chambray et Amboise) et ceux du groupe Cerballiance (Saint-Cyr-sur-Loire, Tours-Grammont, Joué-lès-Tours et Avoine) en mode drive (prélèvement depuis la voiture). Ces tests se font uniquement sur prescription médicale.

Le Laboratoire de Touraine (de Parçay-Meslay) a également obtenu l’autorisation de pratiquer ces tests ce qui devrait augmenter la capacité globale des prélèvements : jusqu’à 1 000 en plus chaque jour, utile par exemple pour examiner les résidents et personnels d’EHPAD.

Justement, dans les EHPAD les visites sont interdites et les résidents confinés dans leurs chambres. Des appels ont été lancés pour leur envoyer des dessins ou des lettres afin de les distraire. Une adresse parmi d’autres : [email protected].

Les médecins généralistes sont également très mobilisés dans la gestion de cette crise sanitaire. Des centres médicaux « Spécial Covid-19 » ont été montés à Tours (gymnase Choiseul au nord, Rue de la Dolve chez SOS Médecins à Tours Centre, aux Fontaines à Tours Sud), Joué-lès-Tours (à l’Espace Clos Neuf), Savonnières, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps, Loches, Amboise ou Bourgueil. Ils sont uniquement accessibles sur rendez-vous. En cas de symptômes (fièvre, toux, difficultés à respirer) appelez votre médecin traitant ou un médecin proche de chez vous, ne vous déplacez pas. Ce dispositif a notamment pour objectif d’éviter les visites de personnes contaminées dans les cabinets.

Pour certains patients à domicile, un suivi est assuré par des infirmières libérales. Quant aux pompiers, ils peuvent assurer le transport de malades vers l’hôpital au même titre que les ambulanciers privés. Leurs véhicules sont systématiquement désinfectés après chaque intervention et ils disposent d’équipements spéciaux comme des surblouses.

Solidarité :

A propos des masques :

Si vous en avez moins de 500 vous pouvez les apporter directement à une infirmière, un EHPAD, un médecin…

Pour plus de 500 masques il faut contacter les autorités. Par exemple le CHU de Tours : [email protected]

Si vous confectionnez des masques en tissu, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Couturières Masquées du Centre-Val de Loire (elles ont besoin d’élastiques et de tissus pour poursuivre leur activité. Autre solution : écrire à [email protected]

Plusieurs milliers de masques en tissu ont déjà été fabriqués en quelques semaines (il est conseillé de les laver fréquemment et d’en changer régulièrement). Des entreprises et collectivités locales ont également donné des dizaines de milliers de masques ces derniers jours. D’autres sociétés ont fait du gel hydroalcoolique (Syntrhon, Phyteo…) et un collectif s’est créé pour fabriquer des visières protectrices avec des imprimantes 3D.

L’Agence Régionale de Santé a également relayé un appel aux dons de surblouses (à manches longues) car les hôpitaux en manque, notamment le CHU de Tours. Une plateforme www.renfort-covid.fr est également en place pour les professionnels de santé prêts à aider dans des zones en tension.

Le confinement au quotidien :

La principale règle est simple : RESTEZ CHEZ VOUS ! Toute sortie doit se faire avec une attestation de déplacement dérogatoire sur papier (version imprimée - dispo ici - ou recopiée à la main) ou sur smartphone depuis ce lundi 6 avril. L’heure de sortie doit y être précisée. Si vous n’avez pas de motif valable pour circuler (courses alimentaires, raison de santé, travail, convocation judiciaire…) vous risquez une amende de 135€. L’activité physique (marche, footing) est limitée à 1h à 1km de son domicile maximum. 2h de sortie pour un déplacement dans un jardin familial. On peut aussi se déplacer pour un motif familial (aide aux personnes vulnérables, garde d’enfant) ou pour faire du bénévolat. Les personnes handicapées et celles qui les accompagnent peuvent sortir plus d’1h et ne sont pas obligées de rester dans un rayon d’1km autour du domicile.

Ce week-end, plusieurs personnes ont été interpellées en grand excès de vitesse en Indre-et-Loire (parfois plus de 170km/h). 230 gendarmes étaient mobilisés dans le département. Des contrôles de police et gendarmerie ont lieu tous les jours. La police municipale peut aussi verbaliser.

Ce qui a changé récemment :

Les commerces alimentaires doivent désormais fermer – au plus tard – à 20h30, y compris les petites supérettes. Plusieurs d’entre eux avaient déjà aménagé leurs horaires (supermarchés fermés le dimanche, Halles de Tours fermées certains après-midi, boulangeries ouvertes uniquement le matin…).

Les Restos du Coeur de Tours-Febvotte ont déménagé au Champ Girault pour avoir plus de place. Les jours de distribution restent les mêmes.

Pour cette semaine du 6 avril La Poste annonce une distribution du courrier sur 4 jours, mieux que les 3 jours de la semaine dernière (de quoi priver moins longtemps d’information les abonnés à un journal, par exemple). Pour permettre aux bénéficiaires de prestations sociales de retirer les sommes perçues, plus de points de contact vont ouvrir. Parmi eux 18 bureaux de poste : Amboise, Bourgueil Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, Loches, Montlouis, Monts, La Riche, St Avertin, St-Pierre-des-Corps, Tours Béranger, Tours Coty, Tours-Grammont, Fondettes, Sainte-Maure-de-Touraine/ Il est conseillé de vérifier les horaires avant de vous déplacer sur le site de La Poste. 11 autres sites vont ouvrir la semaine prochaine : Chançay, Genillé, Le Grand Pressigny, Neuvy-le-Roi, Nouâtre, Saint-Paterne-Racan, Savonnières, Sorigny, Véretz, Chinon Hucherolles et Chanceaux-sur-Choisille. Dans tous les cas pensez à vérifier les horaires sur le site de La Poste.

D’ailleurs nous mettons en ligne un annuaire avec toutes les informations utiles sur les services publics pendant le confinement (liens, numéros de téléphone). Cliquez ici pour le découvrir.



Globalement, retenez que sauf urgence (naissance, décès…) les services publics sont fermés, ou uniquement ouverts sur rendez-vous. Des permanences téléphoniques sont assurées à la CAF, la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou le centre des impôts. Les entreprises peuvent contacter la DIRECCTE, l’URSSAF ou la CCI Touraine, entre autres.

Ce que vous savez (peut-être) déjà :

Les forêts, jardins publics, aires de jeux, bords de Loire et de rivières, terrains de sport… sont interdits. Si on vous y voit, vous serez verbalisés. Dans la mesure du possible les sorties doivent se faire en solitaire. Il faut respecter 1m de distance minimum entre deux personnes.

Pour faire des courses, on peut aller au supermarché ou dans n’importe quel magasin qui vend de l’alimentaire (y compris les cavistes ou les jardineries qui vendent des plants de légumes). Les stations-services, tabacs, banques, laveries, pharmacies ou garages peuvent rester ouverts (mais ce n’est pas forcément le cas, ou alors seulement sur rendez-vous, renseignez-vous). Les restaurants peuvent uniquement servir en livraison ou à emporter. Quelques marchés restent autorisés s'ils accueillent moins de 5 commerçants ou s'ils ont obtenu une dérogation de la préfecture. Nous vous détaillons les mesures en vigueur dans cet article, nous vous proposons aussi une liste de magasins ou exploitations agricoles disponibles pour vendre des produits locaux, parfois en livraison.

Un mot de vos poubelles : la priorité est donnée aux ordures ménagères (1 ramassage par semaine pour Tours Métropole). La collecte des déchets recyclables est parfois assurée (tous les 15 jours pour Tours Métropole). Les déchèteries sont fermées et les récupérations d’encombrants suspendues. Pour connaître les jours de collecte, renseignez-vous auprès de votre mairie ou consultez le site www.tours-metropole.fr ainsi que l’application TM Tours. Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac plastique dédié. Ce sac doit être conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères. Brûler ses déchets est interdit.

Le réseau Fil Bleu maintient environ 30% des bus et des trams, les abonnés ne seront pas prélevés en avril. La SNCF fait rouler 10% des TER et zéro TGV entre Tours et Paris. Là-aussi, pas de prélèvement en avril pour les abonnés Rémi, ce qui vaut également pour le bus. Les transports régionaux sont mêmes gratuits pour les professionnels de santé, pompiers, policiers ou étudiants de santé qui font des déplacements professionnels (sur présentation d’un justificatif).

L'aéroport de Tours ne fonctionne que pour les vols sanitaires (les transports de malades ou d'organes pour une greffe). Sur le site de Ryanair, impossible de réserver un vol au départ de Tours avant le 9 mai.

Les commissariats de Tours Centre (Rue Marceau) et Joué-lès-Tours sont les seuls encore ouverts et les dépôts de plainte en ligne sont à privilégier via le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. La gendarmerie d'Indre-et-Loire a annoncé la mise en place d'un service Tranquillité Séniors. Une adresse mail spécifique est désormais disponible pour signaler toute personne isolée ou en difficulté :[email protected].

Vous avez besoin d’une aide psychologique ? D’un soutien parce que vous êtes victime de violences ? D’une aide alimentaire ? Consultez notre annuaire avec les contacts utiles.



Au dernier pointage, près de 1 300 entreprises tourangelles ont réclamé la mise en place du chômage partiel ce qui concerne environ 12 700 personnes. Dans le BTP, les chantiers non urgents sont suspendus. Les chômeurs en fin de droit verront leur allocation prolongée le temps du confinement. Comme tous les autres, ils doivent s’actualiser avant le 15 avril par téléphone, sur Internet, ou sur l’application mobile dédiée.

Le bac et le brevet édition 2020 sont annulés (mais pas l’oral de française en 1ère). Les établissements scolaires restent accessibles uniquement pour les enfants de certaines professions (soignants, travailleurs sociaux, police, gendarmerie, pompiers). A Saint-Pierre-des-Corps, le Patronage Laïque accueillera ces mêmes enfants pendant les vacances scolaires. Un dispositif similaire est prévu à Loches, sur inscription (06 71 13 99 89).

Les saisons sportives sont arrêtées (basket, rugby…) ou en suspens (foot). Un grand nombre de spectacles ou événements ont été décalés (Foire de Tours…) ou annulés (Fête Foraine de Tours, Holiday on Ice). Des remboursements sont possibles si vous aviez déjà pris vos billets.

