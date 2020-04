[Coup de pouce] Des livraisons de produits bio gratuites sur 4 marchés de Tours

Pour soutenir des agriculteurs qui ont besoin de vendre leur production.

Avec le confinement entré en vigueur pour lutter contre le coronavirus, deux façons de faire les courses sont à la mode : les drives ou livraisons, et le recours aux producteurs locaux. Dans cet article nous listons un grand nombre d'initiatives tourangelles pour manger local, voire se faire livrer de la nourriture produite en Indre-et-Loire.

Nous signalons également une nouvelle initiative qui se met en place à partir de ce week-end : de la livraison de produits bio sur 4 petits marchés de Tours, en quasi direct du producteur au consommateur après une commande par Internet.

"Le confinement prive certaines fermes de leurs débouchés, notamment celui de la restauration hors domicile et de la vente sur les marchés. L’impact économique pourrait s’avérer préjudiciable pour leur avenir. Ces fermes en agriculture biologiquese sont engagées depuis de nombreuses années à produire dans le respect de l’environnement et contribuent à l’économie locale. Il nous semble important de mobiliser les citoyens afin de leur apporter notre soutien" expliquent ATABLE, INPACT37 et GABBTO, trois organismes de défense de l'agriculture bio qui se réunissent pour mettre en oeuvre ce projet.

Pour commander, c'est tout simple : un site Internet accessible ici, un paiement en ligne et une livraison à un jour et une heure dédiée (on peut faire ses courses jusqu'à la veille de la distribution. Il est aussi possible de payer en liquide en faisant l'appoint, ou par chèque). Le jour de la remise des colis, pas de contact : on prend tout d'un coup et les risques de contamination sont fortement limités.

Au menu : fromage de chèvre, topinambour, pomme ou laitue. Tous ces produits sont certifiés bio.

Voici les points de retrait pour la semaine du 6 avril, tous à Tours :

Marché Paul Bert mardi 7 avril de 11h00 à 12h00

Marché Les Fontaines mercredi 8 avril de 11h00 à 12h00

Marché Rivesdu Cher vendredi 10 avril 9h00-10h30

Marché Blanqui vendredi 10 avril 11h00-12h30